SK Brann krijgt boete van de UEFA na spreekkoren, maar wint hoger beroep bij het CAS

Het Noorse SK Brann heeft gelijk gekregen van het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). De club kreeg van de UEFA een boete nadat fans ‘UEFA maffia’ zongen tijdens een wedstrijd van de Champions League voor vrouwen, zo meldt The Guardian. Het standpunt van de Noren was dat dit in strijd was met de vrijheid van meningsuiting.

De UEFA legde Brann in 2024 twee keer een boete op vanwege ‘aanstootgevende uitlatingen van provocerende aard’. De club was het hiermee oneens en bracht de zaak naar de beroepscommissie van de bond. De eerste werd afgewezen, dus aan het eind van vorig jaar bracht Brann de zaak naar het CAS.

Op 31 maart gaf CAS Brann gelijk en hierdoor hoeven ze de boete dus niet te betalen. Deze week werden de schriftelijke redenen openbaar. Het CAS oordeelde: “In werkelijkheid is de boete die aan de Noorse club is opgelegd alleen ingetrokken vanwege de buitengewone omstandigheden van de zaak en de bewijslast die beschikbaar is. In de zaak heeft CAS op geen enkele manier bevestigd dat de vrijheid van meningsuiting zou kunnen rechtvaardigen dat zogenaamde 'fans' beledigende uitspraken doen.”

Aslak Sverdrup, voorzitter van de raad van bestuur bij Brann, is blij met de uitspraak. “Het gebeurt niet elke dag dat een club uit Noorwegen heel het voetbal in Europa in beweging zet. In een wereld waar de vrijheid van meningsuiting onder druk staat, is dit een belangrijk en juist oordeel.”

Ondanks het oordeel is ‘UEFA maffia’ roepen nog steeds niet volledig acceptabel. De context waarin het gebruikt wordt is bepalend of het strafbaar is of niet. In volgende gevallen zal de Europese bond aan moeten tonen waarom het strafbaar is.

Voor Brann is twee weken geleden de competitie weer begonnen. In Noorwegen wordt de competitie over een jaar gespeeld in plaats van een seizoen. Na een 3-0 verlies tegen Fredrikstad en een 3-1 overwinning tegen Tromsø staat de ploeg elfde in de Eliteserien. Eerder dit seizoen speelde Go Ahead Eagles nog een tweeluik tegen de Noren. Tijdens de tweede voorronde van de Conference League werd het 2-1 in het voordeel van Brann.