Sjaak Swart woedend over situatie bij Ajax: ‘Ik hoef hem nooit meer te zien’

Sjaak Swart heeft het helemaal gehad met Maurits Hendriks, Chief Sports Officer van Ajax. Dat zegt de clubicoon in gesprek met journalist Mike Verweij van De Telegraaf. Daarnaast haalt Swart uit naar de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat en noemt hij een aantal namen van spelers die Ajax afgelopen zomer wél had moeten kopen.

Mister Ajax begrijpt nog altijd niets van de aankopen die afgelopen zomer zijn gedaan. “Er zijn vijf of zes spelers die vroeger nooit waren aangenomen. Die achterhoede… daar loop je zo doorheen. Had Johan Cruijff nu nog gevoetbald, dan had hij tegen dit Ajax elke wedstrijd minimaal zes keer gescoord”, aldus Swart.

De Nederlandse recordkampioen gaf afgelopen zomer liefst behoorlijk wat geld uit aan inkomende transfers. Swart rekent de totale instorting van Ajax twee mensen in het bijzonder aan. “Dat die Mislintat is binnengehaald, is onvergeeflijk. En dat hij 115 miljoen euro mocht uitgeven aan spelers die niemand kende al helemaal.”

“Echt, ik hoef Mislintat en Hendriks nooit meer te zien”, gaat de woedende Swart verder. “Maar Hendriks loopt ondanks alles nog gewoon rond op De Toekomst. Onvoorstelbaar. En dat die commissarissen alle aankopen van Mislintat hebben goedgekeurd, is belachelijk. Er was geen controle.”

Swart wijst niet met de beschuldigende vinger naar de ontslagen Maurice Steijn. Volgens de voormalig international heeft de Haagse trainer totaal niet gekregen wat hij vroeg. “Maurice Steijn wilde Sergiño Dest, Stefan de Vrij, Nicolás Tagliafico, Jerdy Schouten, Vangelis Pavlidis, Isco, Hakim Ziyech en Calvin Stengs. Als je die had gekocht, had je – voor veel minder geld – om het kampioenschap gespeeld.”

Hendriks, die in het interview van Swart de kop van Jut is, vertrekt op 1 maart 2024 bij Ajax. Dat nieuws maakte de Amsterdamse club wereldkundig in januari. Daardoor stopt de Chief Sports Officer negen maanden eerder dan gepland.

Ajax speelt donderdagavond om 21:00 uur voor het eerst in de clubhistorie Conference League-voetbal en debuteert met een thuiswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt. Swart hoopt snel op betere tijden in Amsterdam. “Ik hoop snel weer over de Champions League te kunnen praten, maar ben bang dat dát nog wel een jaartje of twee duurt.”

