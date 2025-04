Simone Inzaghi ziet sterkhouder Inter terugkeren in de basis tegen Bayern München

De opstellingen van Inter en Bayern München voor hun returnduel in de kwartfinale van de Champions League zijn bekendgemaakt. Bij Inter moet Stefan de Vrij genoegen nemen met een reserverol, terwijl Denzel Dumfries nog altijd herstellende is van zijn blessure. Federico Dimarco keert na een blessure weer terug in de basis bij de Italianen. Aan de kant van Bayern München krijgt de vertrekkende clublegende Thomas Müller een basisplaats. De wedstrijd in San Siro begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 2.

Yann Sommer verdedigt het doel van Inter. De Zwitser wordt achterin bijgestaan door drie centrumverdedigers: Benjamin Pavard, Francesco Acerbi en Alessandro Bastoni.

Matteo Darmian (rechts) en Federico Dimarco (links) fungeren als aanvallende wingbacks in het 3-5-2-systeem van trainer Simone Inzaghi. Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu en Henrikh Mkhitaryan staan in de as.

Voorin heeft Inzaghi evenmin verrassingen in petto. Lautaro Martínez, in München het eindstation van de prachtige openingsgoal, vormt de tweemansvoorhoede met Marcus Thuram.

Bij Bayern, dat de 1-2 nederlaag uit de heenwedstrijd moet zien goed te maken, is Jonas Urbig de vervanger van de nog altijd geblesseerde Manuel Neuer. De jonge goalie (21) rekent op de hulp van verdedigers Konrad Laimer, Eric Dier, Kim Min-jae en Josip Stanisic.

Leon Goretzka en Joshua Kimmich moeten voor de controle zorgen op het middenveld. Müller, die op 10 staat, bewees vorige week zijn waarde met de late gelijkmaker, al bleef de 1-1 stand helaas voor hem slechts een paar minuten op het bord staan.

Voorin is Harry Kane uiteraard de aangewezen spits. De Engelse ster rekent op bruikbare ballen van flankspelers Michael Olise (rechts) en Leroy Sané (links).

Opstelling Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Thuram.

Opstelling Bayern München: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane.