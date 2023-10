Simeone onthult waarom hij Slot 2 jaar terug een duw gaf: ‘Weet nog wat hij zei’

Woensdag, 4 oktober 2023 om 18:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:11

Diego Simeone heeft uitleg gegeven waarom hij Arne Slot twee jaar geleden een duw gaf na een oefenduel tussen Feyenoord en Atlético Madrid (2-1). De trainer van de Madrilenen was niet gediend van bepaalde woorden die Slot hem zou hebben toegebeten. Woensdagavond staan beide oefenmeesters weer tegenover elkaar wanneer Atlético en Feyenoord het tegen elkaar opnemen in de Champions League.

“Ik weet niet meer precies waarom, maar ik weet nog wel wat hij zei. Hij zei dat ik gefrustreerd was en erg snel boos werd”, geeft Simeone aan voor de camera van RTL7. “Ik zou zoiets zelf nooit over een collega zeggen, want ik ken hem helemaal niet en ik respecteer altijd het privéleven van alle trainers waar we tegen spelen. Of ik spijt heb van die duw? Ik heb gezegd wat ik ervan denk.”

Het oefenduel van twee jaar geleden ging er erg intens aan toe. Zo kreeg Yannick Carrasco een rode kaart voor het natrappen van Tyrell Malacia. Simeone verwacht woensdagavond opnieuw een intense wedstrijd. “Dat wordt het zeker met goed voetbal.”

De Argentijnse trainer weigert Atlético als favoriet aan te wijzen. “Nee, want we hebben veel wedstrijden achter elkaar gespeeld en veel blessures. Ik verwacht een vergelijkbare wedstrijd als die van anderhalf jaar geleden. Nederland heeft een geschiedenis van goed voetbal, en Feyenoord vertegenwoordigt dat.”

Arne Slot

Slot sprak dinsdagavond vol lof over Atlético en Simeone. “Atlético is een fantastisch voorbeeld geweest voor het Feyenoord van de afgelopen twee jaar.” Slot werd tijdens zijn persmoment daags voor de tweede groepswedstrijd in de Champions League ook gevraagd naar zijn eerdere akkefietje met Simeone. “Voor mij was het niet meer dan een voetnoot.”

“Ik was vooral onder de indruk van hoe zij een oefenwedstrijd beleven. Dat hebben we later ook vaak richting de spelers aangehaald. Voor mij is dat opstootje echt een voetnoot geweest, het stelde niks voor", benadrukte Slot.