Sierhuis scoort opnieuw voor Fortuna Sittard, in duel met discutabel VAR-moment

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om play-offs om Europees voetbal. In eigen huis waren de Limburgers met 3-1 te sterk voor PEC Zwolle. Door de zege klimt Fortuna van de tiende naar de achtste plek in de Eredivisie. PEC blijft vooralsnog dertiende.

Fortuna speelde vorige week knap met 2-2 gelijk tegen Ajax. Reden genoeg voor trainer Danny Buijs dus om tegen PEC met dezelfde elf namen te starten als vorige week.

Ook de Zwollenaren begonnen het duel met dezelfde elf namen als vorige week, toen er in eigen huis met 1-1 werd gelijkgespeeld tegen FC Volendam. Ook smaakmaker Davy van den Berg, die op prachtige wijze een vrije trap benutte tegen de hekkensluiter, stond dus weer in de basis.

Opmerkelijke situatie bij Fortuna Sittard - PEC Zwolle: ??? Mitchell Dijks raakt de bal met zijn hand, VAR gaat kijken ????? PEC krijgt geen penalty, Fortuna gaat verder met een corner ?? Justin Lonwijk scoort gelijk uit de corner: 2-0#forpec pic.twitter.com/ET5W6eGAIB — ESPN NL (@ESPNnl) March 16, 2024

Na een weinig vermakelijke openingsfase kreeg de thuisploeg na een klein half uur spelen de eerste kans. Lonwijk kreeg de bal in kansrijke positie, maar zag zijn inzet via een verdediger naast gaan nadat hij de bal niet goed onder controle kreeg.

Daarna was ook Kaj Sierhuis een aantal keer dreigend. Eerst zag hij twee keer een inzet voor de doellijn worden weggehaald door Anselmo García Mac Nulty, even later bracht doelman Jasper Schendelaar redding. Toch ging Fortuna wel met een voorsprong de rust in: Sierhuis kopte een voorzet van Mitchell Dijks binnen. Het zesde doelpunt in zijn laatste vier Eredivisie-duels voor de spits.

Na een uur spelen kreeg Fortuna een hoekschop. Daar moesten ze echter even mee wachten, want niet veel eerder had Dijks mogelijk hands gemaakt in zijn eigen strafschopgebied. De VAR nam de tijd om het moment nog een keer goed te bekijken, en PEC bleef hopen op een penalty.

Uiteindelijk werd besloten de strafschop niet te geven, waardoor het spel gewoon doorging en Fortuna de corner mocht nemen. En die werd binnenschoten door Justin Lonwijk: 2-0. Terwijl PEC boos was over de niet gekregen strafschop, vierde Fortuna feest.

In de slotfase stelde Fortuna de zege definitief veilig via invaller Alessio da Cruz, die de bal uit een lastige hoek hard binnen wist te schieten: 3-0. De 3-1 die Lennart Thy vervolgens nog uit de draai maakte, was slechts een treffer voor de statistieken.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties