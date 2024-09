Shona Shukrula maakt als eerste vrouwelijke scheidsrechter debuut in mannenvoetbal

Shona Shukrula wordt de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het betaald mannenvoetbal, zo blijkt uit de aanstellingen van de KNVB. Shukrula heeft vrijdag de leiding over de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen TOP Oss en ADO Den Haag.

Nooit eerder stond een Nederlandse profwedstrijd in het mannenvoetbal onder leiding van een vrouwelijke scheidsrechter. Er waren al wel vrouwelijke grensrechters: Sjoukje de Jong (2001), Nicolet Bakker (2011) en Franca Overtoom (2018).

Shukrula promoveerde in mei naar de groep scheidsrechters betaald voetbal. De arbiter fluit sinds het seizoen 2009/2010 wedstrijden voor de KNVB.

De afgelopen seizoenen floot Shukrula bij de mannen in de Tweede Divisie en sinds 2020 doet ze ervaring op als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie.

Shukrula fluit daarnaast ook in het vrouwenvoetbal. Ze had al de leiding over EK- en WK-kwalificatiewedstrijden en Champions League-wedstrijden voor vrouwen.

De wedstrijd tussen TOP Oss en ADO Den Haag begint vrijdag om 20:00 uur.

In de Eredivisie staat de topper Feyenoord - FC Twente zondag om 14:30 uur overigens onder leiding van Serdar Gözöbüyük.