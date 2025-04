Shock move in de maak? Real Madrid wil komende zomer op één voorwaarde vol voor Haaland gaan

Real Madrid gaat voor Erling Haaland indien Vinícius Junior de club verlaat, zo weet de uiterst betrouwbare journalist Florian Plettenberg te melden. Vinicius geniet veel belangstelling vanuit Saudi-Arabië.

Vinícius heeft een contract tot medio 2027 bij Real Madrid. Los Blancos hopen zijn verbintenis te verlengen, maar de Braziliaan heeft nog altijd de pen niet op papier gezet.

Clubs uit Saudi-Arabië gaan volgens Sky Sports en andere bronnen uit Spanje komende zomer een poging wagen om de 24-jarige vleugelflitser los te weken bij Real Madrid.

Als dat lukt, dan wil de Koninklijke vol inzetten op de komst van Erling Haaland. Ondanks het feit dat de Noor een contract tot medio 2034 heeft bij Manchester City, acht Real Madrid zich niet kansloos.

Real Madrid zal echter wel heel diep in de buidel moeten tasten voor de superspits. Volgens Transfermarkt is hij tweehonderd miljoen euro waard en strijkt hij in Engeland een megasalaris van dertig miljoen euro per jaar op.

Haaland ligt momenteel nog een aantal weken uit de roulatie met een enkelblessure. De 24-jarige aanvaller kwam dit seizoen in 28 Premier League-duels in actie. Hierin vond hij 21 keer het net.

In het seizoen 2022/23 verbrak Haaland het doelpuntenrecord voor meeste treffers in een Premier League-seizoen. De voormalig speler van Borussia Dortmund maakte er 36 in 35 duels, waarmee hij Alan Shearer van de troon stootte.