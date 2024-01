Seuntjens scoort fraai voor winnend De Graafschap; Roda lijdt duur puntenverlies

De Graafschap heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Jan Vreman won met 3-0 van VVV-Venlo, mede dankzij een fraaie treffer van invaller Ralf Seuntjens. Roda JC kwam tegelijkertijd niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Jong FC Utrecht. Martijn Kaars bezorgde Helmond Sport diep in blessuretijd de zege tegen NAC Breda (1-0).

Roda JC - Jong FC Utrecht 0-0

Na een eerste helft met heel veel reddingen van Kevin Gadellaa, kreeg Roda JC in de 65ste minuut via Enrique Peña Zauner de uitgelezen kans om 1-0 te maken, maar hij schoot een strafschop tegen de onderkant van de lat. Een kwartier tijd raakte Lynden Edhart ook namens de beloften van Utrecht de lat. In de 80ste minuut maakte Metehan Güçlü de 1-0 namens Roda, maar hij stond buitenspel en het doelpunt werd afgekeurd.

De Graafschap - VVV-Venlo 3-0

De Superboeren kwamen na een klein half uur met de schrik vrij toen verdediger Joran Hardeman een inzet van Martijn Berden vlak voor de doellijn weg te halen. Aan de overzijde was het vervolgens wel raak na een fraaie aanval. David Flakus Bosilj kopte een voorzet van Basar Önal terug op Devin Haen, die doel trof: 1-0. Vroeg in de tweede helft wist De Graafschap de marge te verdubbelen. Nadat een hoekschop werd verlengd kon Jeffrey Fortes het laatste tikje geven: 2-0.

Het slotakkoord was voor Seuntjens. De ingevallen spits schoot na een sterke aanname uit de draai raak: 3-0. VVV eindigde het duel nog met tien man na een domme rode kaart voor doelman Jan de Boer, die bal buiten zijn zestien tegen zijn hand kreeg en hierna door scheidsrechter Bas Nijhuis werd weggestuurd.

FC Groningen - Jong AZ 4-1

Ernest Poku zette de Alkmaarse beloften met een klein kwartier spelen verrassend op voorsprong in De Euroborg: 0-1. Groningen stelde echter al snel orde op zaken. Johan Hove bracht de stand met een rake volley weer in evenwicht, waarna Romano Postema vanaf de strafschopstip voor de 2-1 zorgde. Met een uur op de klok liep de thuisploeg uit naar een 3-1 voorsprong. Postema kon opnieuw scoren na een fraaie actie en assist van Thom van Bergen, die vervolgens zelf met een hard schot de 4-1 voor zijn rekening nam.

Helmond Sport - NAC Breda 1-0

NAC kreeg binnen het kwartier twee flinke dompers te verwerken doordat zowel Roy Kuipers als Matthew Garbett al vroeg de strijd geblesseerd moest staken. Helmond Sport dacht in het tweede bedrijf het verschil te maken tegen de gehavende bezoekers via Mohamed Mallahi , maar hij zag verdediger Jan van den Bergh zeer knap op de doellijn redden. Het duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de 95ste minuut bezorgde Kaars Helmond toch de volle buit.

FC Eindhoven - MVV 0-3

MVV had in het eerste bedrijf de betere kansen, maar wist dat nog niet in doelpunten om te zetten. Dat deden de Limburgers direct na rust wel. Bryan Smeets hield het overzicht en bediende zo Nicky Souren: 0-1. MVV liep in de slotfase definitief weg bij FC Eindhoven. Smeets kon eerst bij de tweede paal binnentikken, waarna Dyon Dorenbosch met een ongelukkig eigen doelpunt de eindstand op 0-3 bepaalde. Door ‘vreugdebier’ uit het uitvak werd het duel in blessuretijd nog kortstondig stilgelegd.

Telstar - FC Den Bosch 0-0

Zeker het eerste bedrijf was voor de aanwezige toeschouwers geen lust voor het oog, maar in de tweede helft werd met name Telstar creatiever. Onder meer invallers Mohammed Tahiri en Cain Seedorf kwamen enkele keren in de buurt van het vijandige doel, maar het ontbrak de ploeg van trainer Mike Snoei aan fortuin en nauwkeurigheid in de afronding. Aan de kant van FC Den Bosch was doelman Krisztian Hegyi de uitblinker met meerdere fraaie reddingen.

