Serie A-ster voedt geruchten over toekomst Arda Güler met gelikete tweet

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Rafael Leão, die met een gelikete tweet de Turkse media volop laat speculeren over de toekomst van Arda Güler.

Het Turkse megatalent Güler verkaste afgelopen zomer voor zo'n twintig miljoen euro naar Real Madrid. Nog voordat de competitie begon onderging hij een knieoperatie om van een meniscusblessure te herstellen.

De door Rafael Leão gelikete tweet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nadat hij daarvan herstelde leek niks een debuut in de weg te staan, totdat hij wederom een blessure opliep. Door een spierblessure in zijn dijbeen moest Güler nog een maand aan de zijlijn blijven.

Op 6 januari, tegen de Spaanse vierdeklasser Arandina in de Copa del Rey, maakte Güler eindelijk zijn debuut voor de Koninklijke. Sindsdien sprokkelt Güler enkele invalbeurten bij elkaar, maar op veel speeltijd hoeft de technicus niet te rekenen onder Carlo Ancelotti.

Tegen Las Palmas (1-2 winst) mocht Güler negen minuten meedoen en afgelopen weekend, toen Girona met 4-0 overtuigend verslagen werd, kreeg de aanvallende middenvelder dertien minuten speeltijd van Ancelotti.

Een huurdeal in de zomer lijkt voor de jonge middenvelder dan ook niet ondenkbaar. Leão wakkerde het vuurtje in de Turkse media aan door een tweet te liken van het X-account Inside Milan. "Güler naar AC Milan op huurbasis. Wie zegt nee?", tweet hij.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties