Sergio Ramos laat op negatieve wijze van zich horen: ‘Kon Mexico niet verlaten zonder’

Sergio Ramos is het kaartenpakken nog niet verleerd. De ervaren Spaanse verdediger pakte zondagnacht tegen Pumas UNAM de dertigste rode kaart uit zijn carrière.

De Spanjaard tekende deze winter bij het Mexicaanse Monterrey een contract tot het einde van 2025. Ramos begon zijn avontuur in Mexico voortvarend met drie doelpunten in zijn eerste vier wedstrijden voor Rayados.

Zondagnacht pakte Ramos op andere wijze de spotlights. De 38-jarige Spanjaard deelde na twintig minuten spelen een elleboog uit aan Pablo Bennevendo, maar zag het voorval onbestraft blijven.

Met Ramos binnen de lijnen liep Monterrey uit naar een 1-3 voorsprong tegen Pumas. Sergio Canales, Iker Fimbres en Germán Berterame zorgden voor de doelpunten aan de kant van de Mexicaanse topclub. Guillermo Martínez Ayala deed namens de thuisploeg in de negentigste minuut wat terug.

Laatstgenoemde werd in de blessuretijd het slachtoffer van de kortsluiting van Ramos. Het icoon van Real Madrid werkte na een duel met Martínez de bal over de zijlijn en trapte vervolgens na. Het leverde Ramos de dertigste rode kaart uit zijn carrière op.

De Spanjaard kwam op X met een statement naar buiten: “Jullie snappen natuurlijk wel dat ik Mexico niet zou verlaten zonder een rode kaart te pakken.”

Pumas-trainer Efraín Juárez kon niet lachen om de actie van Ramos. “Ik vind dat hij er in de twintigste minuut al af had gemoeten, ongeacht zijn naam. Als een Mexicaanse speler dit had gedaan, was hij waarschijnlijk toen al van het veld gestuurd, niet pas in de negentigste minuut.”