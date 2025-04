Sergio Ramos gaat helemaal los op fans; camera's leggen alles vast

Sergio Ramos is in Mexico in opspraak geraakt door een verhitte confrontatie met fans van zijn huidige club Monterrey. De Real Madrid-legende, die sinds februari in de Mexicaanse Liga MX speelt, werd gefilmd terwijl hij buiten een hotel in een felle woordenwisseling verwikkeld raakte met supporters.

De beelden, uitgelicht door het Spaanse dagblad AS, tonen hoe de 39-jarige Ramos buiten het Hilton Hotel in Monterrey in discussie raakt met een groep fans.

Op de video is te zien hoe hij zichtbaar geagiteerd reageert op opmerkingen vanuit het publiek: hij wijst met zijn vinger, maakt overdreven handgebaren, applaudisseert spottend en heft zijn armen in de lucht. Volgens AS zou de groep fans hun onvrede geuit hebben over de recente vorm van het team, en specifiek over de nederlaag tegen aartsrivaal Tigres.

Die wedstrijd, de Clásico Regio, geldt als een van de meest beladen derby’s in het Mexicaanse voetbal. Monterrey verloor het duel met 2-1, ondanks een vroege treffer van Ramos vanaf de penaltystip. In de slotfase wist Tigres het duel alsnog te kantelen via doelpunten van Nicolás Ibáñez en Francisco Córdova. De nederlaag zorgt ervoor dat Monterrey is afgezakt naar de negende plaats in de Liga MX, met elf punten achterstand op koploper Toluca na 15 wedstrijden. De ploeg kent tot dusver een wisselvallig seizoen met zes zeges, vier gelijke spelen en vijf nederlagen.

Individueel doet Ramos het juist goed sinds zijn overstap naar Mexico. De verdediger wist vier keer te scoren in zijn eerste zeven optredens voor Monterrey. Toch lijkt zijn aanwezigheid niet voldoende om onrust binnen de achterban te temperen.

Ramos stapte in februari over naar Monterrey na een kortstondige terugkeer bij zijn jeugdclub Sevilla. Daarvoor speelde hij twee seizoenen bij Paris Saint-Germain en beleefde hij zijn grootste successen bij Real Madrid.

Komende woensdag krijgt Ramos de kans om op sportieve wijze te antwoorden, wanneer Monterrey het in eigen huis opneemt tegen Club América – de huidige nummer twee van de competitie. De druk is hoog, zowel op het veld als daarbuiten. De vraag is of de routinier zijn hoofd koel weet te houden… en of de fans dat ook doen.