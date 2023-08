Sensationeel: Liverpool troeft Chelsea af met Engelse recordtransfer

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 07:37 • Wessel Antes • Laatste update: 08:27

Liverpool en Brighton & Hove Albion hebben een akkoord gevonden over de transfersom voor Moisés Caicedo. The Reds hebben donderdagnacht een recordbedrag van 127 miljoen euro op tafel getoverd, wat volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is geaccepteerd. Lang leek het erop dat de 21-jarige Caicedo bij Chelsea zou gaan tekenen, maar Liverpool heeft de deal gekaapt. Daarmee gaat de club van manager Jürgen Klopp ook het Engelse transferrecord verbreken. Volgens Romano kan Caicedo vrijdag al tekenen op Anfield.

Daarmee verbreekt Liverpool het transferrecord van Chelsea, dat in januari van dit kalenderjaar de afkoopclausule in het contract van Enzo Fernández aftikte bij Benfica (121 miljoen euro). Ook Virgil van Dijk verdwijnt uit de geschiedenisboeken, daar hij met zijn transfer naar Liverpool tot dusver de duurste speler in de clubgeschiedenis was. The Reds betaalden in januari 2018 ruim 84 miljoen euro voor de Nederlandse mandekker, die nu wordt gepasseerd door Caicedo. De Ecuadoriaan moet op een middenveld met andere zomeraanwinsten als Alexis Mac Allister en Dominik Szoboszlai voor de controle gaan zorgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Donderdag meldde Romano nog dat Caicedo in Londen verbleef in afwachting van een transfer naar Chelsea. Na de bizarre nachtelijke wending zal hij vrijdag naar Liverpool afreizen voor het afronden van de transfer. De medische keuring is reeds geboekt, waardoor Caicedo binnen 24 uur speler van Liverpool kan zijn. Daarmee slaat de negentienvoudig landskampioen van Engeland een belangrijke slag, daar de club met Fabinho en Jordan Henderson deze zomer twee controleurs zag vertrekken. De clubleiding van Liverpool ziet in Caicedo de ontbrekende schakel, waarmee de Engelse grootmacht na een teleurstellend seizoen weer kan aanhaken bij de Premier League-top.

Caicedo is een defensieve middenvelder die ondanks zijn leeftijd al 32 interlands speelde voor Ecuador. Brighton pikte de rechtspoot in februari 2021 voor slechts 5 miljoen euro op bij Independiente, waarna hij een half jaar later bij het Belgische Beerschot werd gestald. Vervolgens wist de controleur wel een basisplek te veroveren. In totaal speelde Caicedo 53 officiële wedstrijden voor Brighton, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 3 assists. Bij Brighton lag de middenvelder nog tot medio 2027 vast, met de optie voor nog een seizoen. Door Caicedo’s langdurige verbintenis kon de nummer 6 van het afgelopen Premier League-seizoen hoog in de boom zitten wat betreft de vraagprijs. In Liverpool gaat Caicedo zijn handtekening zetten onder een meerjarig contract.