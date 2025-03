Sem Steijn spuugt richting Heracles-supporter, die direct wordt verwijderd uit stadion

Een opmerkelijk moment vlak voor het einde van Heracles Almelo - FC Twente (2-1). Bij een van de laatste aanvallen van de wedstrijd bevond Sem Steijn zich achter het doel van Heracles, waar hij de inhoud van een beker over zich heen kreeg gegooid.

In de 95ste minuut van de wedstrijd, enkele minuten nadat Twente de aansluitingstreffer had gemaakt, sprong Steijn over de boarding achter het Heracles-doel.

Steijn deed dat om doelman Fabian de Keijzer zo snel mogelijk de bal te geven, en tijd te winnen in de twee minuten die er toen nog te spelen waren.

Nadat Steijn de bal aan De Keijzer gaf en terug richting het veld liep, kreeg Steijn de inhoud van een beker over zich heen. De Eredivisie-topscorer reageerde door richting de betreffende supporter te spugen.

Door de vrij ruime afstand kwam het spuug van Steijn overigens niet in de buurt van de supporter terecht. Het hele incident ontging scheidsrechter Jeroen Manschot niet

Manschot zag precies wie de inhoud van de beker over Steijn heen gooide en wees de betreffende persoon aan. De arbiter communiceerde dat de man direct uit het stadion verwijderd moest worden.

"Goed gezien door Manschot", reageerde ESPN-verslaggever Mark van Rijswijk. "Huppakee, direct het stadion uit. Niet meer terugkomen, toedeledoki."