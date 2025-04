Sem Steijn moet bij Feyenoord op één vlak beter worden: 'Dat laat hij nog niet zien'

Sem Steijn maakt na dit seizoen de overstap van FC Twente naar Feyenoord. Ben Wijnstekers is opgetogen met de komst van de topscorer in de Eredivisie, maar ziet tevens een verbeterpunt in het spel van Steijn.

In de podcast van Rijnmond geeft ook oud-aanvaller Harry van der Laan zijn mening over de aanstaande transfer van Steijn. ''In zijn carrière is Feyenoord de beste stap.

''Van Den Haag naar Twente, van Twente naar Feyenoord en dán die mooie stap naar het buitenland maken, als het goed gaat'', vindt Van der Laan het verstandig van Steijn dat hij in Nederland blijft spelen en niet nu al voor het buitenland kiest.

''Nee, bij AS Roma zou Steijn niet veel spelen. Maar de bedragen zijn zó krankzinnig hoog, dan ga je het proberen. En lukt het niet, dan heb je wél dat fantastische contract. Dan word je verhuurd aan een andere club, zo gaat het vaak. Ik zou het wel weten'', aldus de voormalig Feyenoorder.

Wijnstekers snapt wel waarom Feyenoord Steijn binnenhaalt. ''Hij heeft heel veel doelpunten gemaakt en is één van de weinige middenvelders die altijd positie probeert te kiezen in de zestien.''

De voormalig speler van Feyenoord vindt wel dat de middenvelder zich meer moet laten gelden in topwedstrijden. ''Hij was tegen PSV (1-3 nederlaag, red.) niet zo in beeld als normaal. In grote wedstrijden heeft Steijn nog niet echt laten zien dat hij heel goed is.''

Desondanks is Wijnstekers gelukkig met de komst van Steijn naar De Kuip. ''Ik zou hem als Feyenoord wel nemen. Je hebt zoveel wedstrijden waarin hij gewoon heel veel goals kan maken.''