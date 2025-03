Sem Steijn looft middenvelder Nederlands elftal en heeft dezelfde individuele coach

Sem Steijn wordt vanwege zijn status als topscorer in de Eredivisie (22 goals) geregeld in verband gebracht met het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft de middenvelder van FC Twente (nog) niet nodig, maar Steijn hoopt dat daar op korte termijn verandering in komt.

Koeman heeft Steijn nog niet gebeld. ''Ik zat wel een keer dichtbij, oktober vorig jaar. Meneer Koeman zei dat hij erover na had gedacht om mij op te roepen voor het Nederlands elftal. Nou, dat zorgde wel even voor kippenvel'', zo klinkt het in een uitgebreid interview met Helden Magazine.

''Vanaf het moment dat ik in het tweede elftal van ADO zat, werd het Nederlands elftal halen een groot doel. Ik probeer er niet te veel aan te denken. Ik heb er ook nog nooit bijgezeten, dus wil er niet te veel op hopen'', maakt de topschutter van Twente zich ook weer niet al teveel illusies over een snelle oproep van Koeman.

Steijn ondervindt hevige concurrentie op het middenveld van Oranje. Koeman koos tegen Spanje voor Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Justin Kluivert. Daarnaast beschikt de bondscoach over Ryan Gravenberch en Xavi Simons voor zijn middenrif. Van één van deze middenvelders is Steijn een groot bewonderaar.

''Ik kijk heel graag naar Ryan. Hij werkt net als ik met Patrick Woerst, een individuele coach die zich focust op het bewustzijn van spelers'', is Steijn vooral onder de indruk van de ontwikkeling die Gravenberch doormaakt bij het Nederlands elftal en Liverpool.

''Van Patrick krijg ik geregeld beelden van Ryan te zien. Ik kan echt van zijn spel genieten. Patrick en ik zijn nu bezig met de zogenaamde no touch-turn; dan laat je de bal met je meelopen en je draait, zonder dat je de bal aanraakt en snelheid verliest'', aldus Steijn, die Gravenberch dus hoog heeft zitten.

''Dat kan Ryan als geen ander. Ik probeer dat ook toe te passen in wedstrijden en steeds vaker lukt het. Maar ik kijk ook graag naar Phil Foden en ik ben altijd een groot fan van Lionel Messi geweest'', kijkt Steijn dus ook graag naar andere topspelers.