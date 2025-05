FC Twente heeft dankzij een zeer productie fase voor rust drie punten overgehouden aan het duel met Sparta Rotterdam. Michael Sadílek en Sem Steijn haalden binnen een paar minuten de trekker over, na rust werd er niet meer gescoord: 0-2. Dankzij de zege behouden de Tukkers de vijfde plaats. Sparta heeft 35 punten met nog drie duels te gaan en zal minimaal drie punten moeten goedmaken op zijn concurrentie om de play-offs te halen.

Wie anders dan Eredivisie-topscorer Sem Steijn kwam in de openingsfase al heel dicht bij de openingstreffer, maar baalde toen hij zijn schot op de lat uiteen zag spatten. Het was een zeldzaam hoogtepuntje in een verder niet al te spectaculaire eerste helft, die dan ook in 0-0 leek te eindigen.

In de 42ste minuut viel de treffer alsnog en het waren de meegereisde Twente-fans die konden juichen. Michel Vlap gaf voor richting Ricky van Wolfswinkel, die niet gek veel meer kon dan de bal afleggen op Sadílek. De Tsjech haalde uit met links en werkte de bal prachtig stijf in de winkelhaak: 0-1.

Op slag van rust kreeg Sparta een volgende mokerslag te verwerken. Een dieptepass van Mathias Kjølø kwam in de zestien terecht bij Steijn, die Said Bakari het bos instuurde met een fraaie en effectieve schijnbeweging. De aanvallende middenvelder liet Nick Olij vervolgens ook kansloos met een hoge knal: 0-2. Het was voor Steijn, die vanaf komend seizoen voor Feyenoord uitkomt, alweer zijn 24ste treffer van het seizoen.

Het was aan Sparta om na rust met een antwoord te komen, maar de Kasteelheren waren aanvallend tandenloos. De Rotterdammers waren geen partij voor de prima spelende bezoekers, die constant loerden op een gaatje achter de Sparta-defensie. De thuisploeg was de twee mokerslagen voor rust niet te boven gekomen.

In de slotfase drong Sparta toch nog even aan en kwam het zelfs dicht bij een treffer via Pelle Clement. Lars Unnerstall leek kansloos, maar de middenvelder had de pech dat zijn poging nipt over ging.

De wedstrijd werd rustig uitgespeeld. Zo zal Twente zeer tevreden zijn met het feit dat er amper iets werd weggegeven en doet het vertrouwen op richting de play-offs, die op dit moment vrij weg zijn voor het Sparta van trainer Maurice Steijn.