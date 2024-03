Seizoen ten einde: topaankoop kost Chelsea twee miljoen euro per minuut

Voor Roméo Lavia is het seizoen 2023/24 vroegtijdig ten einde gekomen, zo laat Chelsea weten via de officiële kanalen. De middenvelder kampte al enige tijd met een dijbeenblessure en ligt zeker nog enkele maanden in de lappenmand.

Voor Lavia is het niet het debuutseizoen geworden waar hij zo op gehoopt had. De twintigjarige verdedigt sinds de zomer de kleuren van Chelsea, maar kon zijn klasse amper etaleren op Stamford Bridge.

De Belg maakte afgelopen zomer voor een duizelingwekkend bedrag van 68 miljoen euro de overstap van Southampton naar Chelsea. Aan de Engelse zuidkust maakte hij, ondanks de degradatie naar de Championship, veel indruk.

Lavia kwam op 27 december voor het laatst in actie namens Chelsea tegen Crystal Palace. Hij viel in de 58ste minuut in voor Ian Maatsen, maar liep in die wedstrijd een dijbeenkwetsuur op die hem nog steeds parten speelt.

Het zorgt ervoor dat Lavia, die wel de wedstrijd tegen the Eagles uitspeelde, op een aantal van 32 minuten blijft staan. Omgerekend kost de Belg dit seizoen dus twee miljoen euro per speelminuut.

Aanvankelijk leek de dijbeenblessure niet van een dusdanig ernstige aard dat het seizoen erop zou zitten, maar een tegenslag in het herstel wijst nu anders uit. Een eventueel plekje in de EK-selectie voor aankomende zomer van de Rode Duivels kan Lavia ook definitief op zijn buik schrijven.

Lavia maakte in de zomer van 2020 de overstap van de jeugd van RSC Anderlecht naar Manchester City. Voor the Citizens maakte de destijds nog piepjonge Lavia zijn minuten in de Premier League 2, de beloftencompetitie van Engeland. Hij kwam ook tot twee duels voor de hoofdmacht, alvorens hij in de zomer van 2022 voor ruim 22 miljoen euro de overstap maakte naar Southampton.

