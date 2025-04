Sébastien Haller maakt eerste goal in de Galgenwaard en helpt FC Utrecht langs FC Groningen

FC Utrecht voert de druk op Feyenoord voor de derde plaats op. De ploeg van trainer Ron Jans wint van FC Groningen: 3-1.

Technisch directeur Jordy Zuidam wist recent een belangrijke slag te slaan met de contractverlengingen van Vasilis Barkas en Nick Viergever. Doelman Barkas verlengt zijn contract met drie seizoenen en de optie voor nog een jaar, terwijl aanvoerder Viergever voor één seizoen bijtekende.

FC Utrecht en FC Groningen zijn beide nog volop in de race om Europees voetbal. De Utrechters staan momenteel op de vierde plaats met een gat van drie punten op nummer drie Feyenoord. Groningen staat op de dertiende plaats, maar het gat met nummer 8 Sparta Rotterdam is twee punten.

Het was Utrecht dat goed uit de startblokken schoot. De veelbesproken Souffian El Karouani schoot een vrije trap in eerste instantie in de muur, maar wist de rebound op schitterende wijze naar de kruising te sturen: 1-0.

Even later werd Utrecht uit een vrije trap opnieuw gevaarlijk. Via Miguel Rodríguez, die een overtreding leek te maken, kwam de bal voor de voeten van Yoann Cathline. De Fransman twijfelde niet en haalde de trekker over: 2-0. Haller kreeg daarna een ultieme mogelijkheid om de voorsprong te vergroten, maar de spits kopte over.

Groningen bracht na een half uur spelen de spanning terug in de wedstrijd. Steij Resink zag zijn kopbal uit een hoekschop gepakt worden door Barkas, maar was er als de kippen bij om de rebound alsnog binnen te kopen: 2-1.

Op slag van rust was daar dan eindelijk de eerste goal in de Galgenwaard van Haller sinds zijn terugkeer. Rodríquez had een heerlijke actie in huis aan de zijlijn en zag zijn voorzet door de Ivoriaan met een hakje achter het standbeen over de lijn gaan: 3-1. Na rust nam Utrecht gas terug en was Groningen onmachtig om nog tot kansen te komen.