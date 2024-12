Scott McTominay onderstreept titelambities Napoli met rake uithaal in Turijn

Napoli heeft andermaal uitstekende zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van trainer Antonio Conte won met 0-1 op bezoek bij Torino, dat na ruim een half uur spelen een treffer van Scott McTominay om z'n oren kreeg. Napoli staat nu, met een duel meer gespeeld, vier punten los van zowel Atalanta, Inter als Fiorentina.

Bijzonderheden:

Napoli was de ploeg die de eerste serieuze kansen creëerde. Zo zag Romelu Lukaku zijn hakbal knap gekeerd worden door Vanja Milinkovic-Savic, die even later opnieuw zijn kwaliteiten toonde om een kopbal van Kvicha Kvaratskhelia onschadelijk te maken.

Kvaratskhelia speelde even later een belangrijke rol bij de openingstreffer door terug te leggen op McTominay. De Schot schoot met links onhoudbaar raak achter Milinkovic-Savic: 0-1.

Napoli kwam vervolgens goed weg toen Saul Coco een reuzenkans onbenut liet. Na rust kopte Giovanni Di Lorenzo nipt over en scoorde David Neres in buitenspelpositie de 0-2, die uiteraard werd afgekeurd. Torino probeerde het wel, maar geraakte simpelweg niet voorbij de ijzersterke Napoli-defensie.

Zodoende boekt Napoli zijn zevende Serie A-zege uit zijn laatste negen duels en is de titeldroom nog altijd springlevend.