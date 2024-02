Scorende Noslin en prachtige volley bezorgen Juventus duur puntenverlies

Juventus heeft zaterdagavond duur puntenverlies geleden in de strijd om de landstitel in Italië. De club uit Turijn speelde met 2-2 gelijk op bezoek bij Hellas Verona. Eén van de treffers van Hellas kwam op naam van ex-Eredivisionist Tijjani Noslin. Juventus blijft tweede staan, met negen punten minder dan Inter. Dat heeft bovendien nog een duel tegoed. Hellas staat achttiende.

In totaal stonden er drie voormalig Eredivisionisten in de basis. Aan de kant van Hellas waren dat Noslin en Tomas Suslov, bij Juventus mocht Filip Kostic het vanaf de eerste minuut laten zien. Bovendien begonnen er met Elayis Tavsan (Hellas) en Arkadiusz Milik (Juventus) ook nog twee andere oude bekenden in Nederland op de bank.

Na een openingsfase zonder echt grote kansen kwam Hellas plots op schitterende wijze op voorsprong. Een corner werd weggekopt en belandde op de rand van het strafschopgebied voor de voeten van Michael Folorunsho. Hij besloot de bal in een keer uit de lucht te nemen, waarna zijn volley prachtig de kruising in zeilde: 1-0.

?????????? ??????! ?? Wat een ongelofelijke poeier van Folorunsho waarmee hij Hellas Verona op voorsprong zet ??#ZiggoSport #SerieA #VeronaJuve pic.twitter.com/wcoFVyrVik — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 17, 2024

Juventus kwam na een klein half uur spelen op gelijke hoogte. Jackson Tchatchoua maakte hands in zijn eigen zestienmetergebied, Dusan Vlahovic benutte de toegekende penalty: 1-1.

Na de rust beleefde Noslin zijn hoogtepunt tot nu toe in het shirt van Hellas. De deze winter van Fortuna Sittard overgekomen aanvaller zette zijn ploeg op 2-1, door van dichtbij de bal onder doelman Wojciech Szczesny door te schuiven. Het was zijn eerste treffer voor de Italiaanse club.

?????????????????? vanaf de stip ? Juventus krijgt een penalty door een handsbal. Aan Dušan Vlahovic om het klusje te klaren ??? 1-0!#ZiggoSport #SerieA #VeronaJuventus pic.twitter.com/Ic1Vpeh2z4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 17, 2024

Heel lang kon Verona echter niet genieten van de nieuwe voorsprong. Adrien Rabiot tekende drie minuten later in de lange hoek namelijk voor de 2-2, nadat hij flink wat ruimte kreeg in het vijandelijke strafschopgebied.

In het restant van de wedstrijd waren beide teams nog enkele keren gevaarlijk, maar mede dankzij beide doelmannen eindigde het duel in een puntendeling.

