Scorende Jurriën Timber spreekt na vernederen van PSV direct over Ajax

Oranje-international Jurriën Timber kijkt terug op een mooie voetbalavond in Eindhoven. De 23-jarige Utrechter was dinsdagavond verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt van Arsenal op bezoek bij PSV (1-7 winst).

De trotse Timber sprak na afloop van de wedstrijd met Amazon Prime. “Een geweldige prestatie van het team. Ik ben trots op de jongens.”

“We hebben vandaag in de Champions League weer laten zien dat we tot veel in staat zijn”, aldus Timber. Met een rake kopbal opende de verdediger zijn rekening in het miljardenbal.

Timber was uiterst blij met zijn eerste doelpunt in de Champions League en kon het niet laten om te wijzen naar zijn verleden in Amsterdam. “Het was een geweldige voorzet en een goede kopbal. Het is mooi om de score te openen. PSV is een rivaal van Ajax, dus ik moest hier winnen.”

Reactie Arteta

Arsenal-manager Mikel Arteta was op de persconferentie zeer tevreden over de prestatie van zijn team. “Het was een heel speciale avond. Deze avond geeft ons uiteraard veel zelfvertrouwen en vreugde. In het voetbal gaat het er niet om wat je hebt laten zien, maar waartoe je morgen in staat bent.”

De Spaanse oefenmeester sprak lovend over de pas zeventienjarige Ethan Nwaneri. “Ik ben enorm onder de indruk van de wijze waarop hij zich tegen PSV manifesteerde. Ethan is heel doelgericht en wat goed is, komt snel.”

Voor nu focust Arsenal zich op het uitduel met Manchester United. “We moeten ook nederig blijven en analyseren op welke vlakken we kunnen verbeteren. Het volgende duel zal weer totaal anders zijn”, aldus Arteta.