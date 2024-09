Schokkende conclusie lekt uit intern document UEFA: Duitsland is bestolen in de EK-kwartfinale tegen Spanje

Duitsland is enorm benadeeld in de EK-kwartfinale tegen Spanje, zo wordt duidelijk uit interne documenten van de UEFA die in handen zijn van Sportschau. De verliezend kwartfinalist had in de verlenging recht op een penalty, die door arbiter Anthony Taylor niet werd toegekend.

In de 106de minuut van de verlenging schoot Jamal Musiala bij een 1-1 tussenstand op de hand van Marc Cucurella in het Spaanse zestienmetergebied. De Duitsers appelleerden voor hands, maar Taylor weigerde een strafschop toe te kennen.

Uiteindelijk kwamen de Spanjaarden op slag van het eindsignaal nog op een 2-1 voorsprong dankzij een voltreffer van Mikel Merino, die scoorde op aangeven van Dani Olmo. In de laatste speelminuut van de verlenging werd de voordelige marge niet meer uit handen gegeven.

In het rapport van de UEFA staat dat de arbiter een blunder heeft begaan, weet Sportschau. In het reflecterende verslag staat bovendien dat de videoscheidsrechter had moeten ingrijpen bij het penaltymoment.

De regels schrijven voor dat ‘een hand die een schot op doel blokkeert in de meeste gevallen bestraft moet worden met een penalty, tenzij de arm van de verdediger heel dicht bij of tegen het lichaam hangt’.

“De arm was echter niet dicht bij het lichaam, het was een strafschop”, zo luidt de kraakheldere conclusie van het voetbalorgaan in het document.

“In dit specifieke geval stopt de verdediger een schot op doel met zijn arm. Die arm is niet dicht op het lichaam, dus wordt het lichaam uitvergroot. Daarom had er een strafschop gegeven moeten worden.” Een officiële reactie heeft de UEFA overigens nog niet gegeven.