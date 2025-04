Verrassing in slotfase Eredivisie-seizoen: technisch directeur vertrekt met onmiddellijke ingang

In de laatste cruciale weken van het seizoen heeft technisch directeur Tom Caluwé plotseling zijn vertrek aangekondigd bij Willem II, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. De Tilburgers vechten in de laatste vijf wedstrijden van de Eredivisie tegen degradatie, maar zij zullen dat moeten doen zonder directeur voetbalzaken.

Een jaar geleden werd de 47-jarige Caluwé aangesteld bij Willem II, maar nu heeft hij al besloten om terug te keren naar KV Mechelen. Volgens de club is dat ‘in goed overleg’ gebeurd.

“Een nieuwe kans bij mijn voormalige werkgever kwam op mijn pad - een kans die ik niet kon weigeren”, zegt Caluwé zelf. “De beslissing om de club juist nu te verlaten, terwijl er nog volop wordt gestreden voor handhaving, is allesbehalve makkelijk. Maar in goed overleg met de club hebben we besloten dat onze wegen per direct scheiden.”

“Ik wil alle spelers, stafleden en medewerkers van de club bedanken voor de prettige samenwerking. Ik wens Willem II veel succes in de strijd voor handhaving en voor de toekomst”, zo besluit Caluwé.

Verder laat algemeen directeur Merijn Goris weten vrede te hebben met het besluit van zijn inmiddels oud-collega. “Tom heeft zich het afgelopen jaar met veel energie ingezet voor de club. Om die reden hebben we besloten mee te werken aan zijn vertrek, ondanks het doorlopende contract. We bedanken Tom voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij KV Mechelen.”

De club strijdt nog volop voor handhaving. Op korte termijn neemt Freek Heerkens de technische rol voorlopig waar. Goris licht toe: “Tom en Freek hebben het afgelopen jaar al zeer intensief samengewerkt. Er vindt bovendien een zorgvuldige overdracht plaats. Op termijn gaat de club op zoek naar een passende invulling van de sportieve leiding.”

Met nog vijf wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong op nummer zeventien RKC Waalwijk nog wel vijf punten, maar de achterstand op de volledig veilige, vijftiende plek is ook liefst zeven punten. Zoals het er nu voor staat za Willem II zich moeten richten op de nacompetitie.