Scheidsrechter die Bellingham rood gaf op non-actief gesteld; Real Madrid tevergeefs in beroep tegen strafeis

Jude Bellingham is voor twee wedstrijden geschorst, zo heeft de Spaanse bond (RFEF) besloten. De middenvelder van Real Madrid kreeg rood wegens commentaar op scheidsrechter José Luis Munuera Montero, die zelf door de RFEF en de UEFA op non-actief is gesteld.

In het uitduel met Osasuna (1-1) ontving Bellingham na 39 minuten een rode kaart. Volgens de Engelsman riep hijzelf ‘fuck off’ nadat de scheidsrechter een doeltrap aan de tegenstander toekende, maar Munuera Montero verstond ‘fuck you.’

RFEF maakte bekend dat de 21-jarige middenvelder twee competitieduels moet missen. Hierdoor is hij niet inzetbaar in de thuiswedstrijd tegen Girona en de uitwedstrijd tegen Real Betis. Bellingham blijft uiteraard wel speelgerechtigd voor de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City en de halve finale van de Copa del Rey tegen Real Sociedad.

Non-actief

Tegen scheidsrechter Munuera Montero loopt een onderzoek, waardoor hij evenals Bellingham niet in actie komt. Na overleg tussen de UEFA en de Spaanse bond is hij op non-actief gesteld vanwege mogelijke belangenverstrengeling.

De arbiter speelt een rol bij Talentus Sport Speakers, een bedrijf met zakelijke relaties met La Liga, de UEFA, de Spaanse bond en diverse voetbalclubs. Via Instagram benadrukte Munuera Montero dat het bedrijf nooit bedragen heeft gefactureerd aan sportorganisaties en kondigde juridische stappen aan tegen de aantijgingen.

De 41-jarige scheidsrechter vertelde bij radiozender Cadena Cope dat de hij hoopt dat RFEF de leugens die er zijn verspreid over zijn zaak, zal aanpakken: “Ik ben niet bang, want ik heb niets te verbergen. Mijn familie lijdt het meest, ze maken zich grote zorgen,” aldus Munuera Montero.

Atlético Madrid uitte kritiek op de houding van Real Madrid tegenover scheidsrechters en sprak zich uit ter ondersteuning van de arbitrage: “Laten we eens kijken wie dapper genoeg is om voor rechtvaardigheid te zorgen, wetende dat zij de volgende kunnen zijn,” met de hashtag “Stop Refereeing Harassment Now.”

Hoger beroep

Real Madrid is tevergeefs in hoger beroep gegaan, zo meldt Fabrizio Romano. De tuchtcommissie van LaLiga schrijft in een rapport dat op basis van de beelden geen oordeel kan worden gevestigd over de zaak. Daarom blijft de beslissing van de scheidsrechter staan en wordt het beroep afgewezen.