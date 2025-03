Scheidsrechter Dennis Higler weigert zelf voor camera te komen en reageert via Cristian Willaert op grote fout tijdens Ajax - AZ

Scheidsrechter Dennis Higler heeft spijt van zijn besluit om Alexandre Penetra een tweede gele kaart - en dus rode - te geven in de Eredivisie-topper tussen Ajax en AZ, zo laat hij weten aan ESPN. De arbiter gaf na een vermeende overtreding van de verdediger op spits Brian Brobbey direct geel, waardoor het besluit niet teruggedraaid kon worden.

Ajax en AZ hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden in de Eredivisie. De topper eindigde in een 2-2 gelijkspel en er werden bovendien twee rode kaarten uitgedeeld. Met name de rode kaart voor Penetra is achteraf het hoofdonderwerp van gesprek.

Al direct leek Higler door te hebben dat zijn besluit om een tweede gele kaart aan Penetra te geven overhaast was. Ook wist de leidsman dat het niet meer mogelijk was om een gele kaart ongedaan te maken, ook niet na ingrijpen van de VAR.

Na afloop van de wedstrijd zou Higler tekst en uitleg komen geven bij zijn optreden in de verhitte wedstrijd, maar uiteindelijk verschijnt hij toch niet voor de camera.

Verslaggever Cristian Willaert legt vervolgens uit bij ESPN wat Higler heeft gezegd in de catacomben. “Higler komt niet. Hij heeft gepraat met me in de kleedkamer en hij zou beslissen om wel of niet te komen.”

“Higler gaf aan dat Penetra geen gele kaart had mogen krijgen. En hij heeft dus ook laten weten dat dat volgens de regels niet mogelijk was. Higler zei tegen me: ‘Ik had geen enkele mogelijkheid om de tweede gele kaart terug te draaien.’”

“Verder zei hij: ‘Als ik dit technische verhaal nu op tv ga vertellen, dan gooi ik misschien alleen olie op het vuur. Dus jij mag dit verhaal namens mij vertellen.’ Daarom geen Higler, maar hij kon het dus niet terugdraaien. Hij voelde al aan dat het geen goede beslissing was”, aldus Willaert.