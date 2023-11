‘Schandelijke intimidatie’ in Sevilla: fans achtervolgen vrouwelijk bestuurslid

Donderdag, 30 november 2023 om 12:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:10

In Sevilla is het na afloop van de verloren Champions League-wedstrijd tegen PSV (2-3) tot een confrontatie gekomen tussen boze supporters en bestuurslid Carolina Alés. Op beelden van El Chiringuito TV is te zien hoe de Spaanse wordt achtervolgd door een grote groep woedende fans.

Sevilla draait een uiterst belabberd seizoen en wist slechts één van de laatste twaalf wedstrijden te winnen in alle competities, hetgeen heeft geleid tot een vijftiende plek in LaLiga en uitschakeling in de Champions League.

?? Imágenes MUY FEAS en SEVILLA. Esto NO DEBE OCURRIR. Carolina Alés, consejera del club hispalense, ACOSADA e INCREPADA a la salida del partido #ChiringuitoSevilla. pic.twitter.com/fJovdkUmyW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 30, 2023

Om hun onvrede te uiten richtte de woede van de Sevilla-fans zich woensdagavond tot Alés. Het vrouwelijke bestuurslid was na de wedstrijd tegen PSV op weg van het stadion naar haar auto, toen ze werd belaagd door een grote groep supporters.

"Ga weg uit Sevilla. Je gaat ons naar de ondergang leiden. Je lacht ons gewoon uit. Ontsla het bestuur", werd er onder meer geroepen.

Een beveiligingsmedewerker wilde Alés samen met haar man begeleiden naar hun auto, maar dat verzoek sloeg de Spaanse af. "Deze mensen gaan mij niet intimideren", was ze stellig.

Alés geldt als een van de bekendste gezichten van de Raad van Bestuur van Sevilla. Ze is de dochter van Roberto Alés, voormalig president van de club.

Marca spreekt van een 'schandelijke intimidatie'. "Sevilla staat in brand", voegt de Spaanse krant eraan toe. President Pepe Castro probeerde de fans te kalmeren na de pijnlijke uitschakeling. "We zijn boos, iedereen is boos, maar we moeten kalm blijven."