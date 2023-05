Scenario FC Groningen-Ajax dreigt in Keuken Kampioen Divisie na vuurwerk op veld

Vrijdag, 19 mei 2023 om 21:23 • Laatste update: 21:30

Het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen De Graafschap en FC Den Bosch is vrijdagavond in de tweede helft tijdelijk gestaakt. Het ging mis in de 49ste minuut, toen er vuurwerk werd gegooid vanuit het uitvak van Den Bosch. De supporters van de uitploeg leken een willekeurig moment te hebben uitgezocht om de wedstrijd te saboteren.

De Graafschap stond op dat moment op een 2-0 voorsprong. Beide doelpunten werden in de eerste helft al gemaakt door Siem de Jong, die eerder deze week bekend had gemaakt na dit duel zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Via Devin Haen (redding doelman Wouter van der Steen) en Jeffry Fortes (schoot min of meer voor open doel over) had de thuisploeg zelfs kansen op een grotere voorsprong.

De actie van de Den Bosch-fans deed denken aan de manier waarop afgelopen zondag de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax verliep. Daar gooiden fans van de thuisploeg al in de zesde minuut rookbommen op het veld. Drie minuten na de hervatting gebeurde hetzelfde, waarna scheidsrechter Jeroen Manschot de wedstrijd definitief staakte. Dat scenario dreigt nu ook in de Keuken Kampioen Divisie.

Vorige week ging het ook al drie keer mis bij duels in de Keuken Kampioen Divisie. Toen moesten PEC Zwolle - Roda JC, FC Eindhoven - Helmond Sport en FC Den Bosch - Almere City tijdelijk worden stilgelegd. In die duels was het geen vuurwerk, maar waren het plastic bekertjes met 'vreugdebier' die het veld opvlogen. Volgens het protocol van de KNVB wordt een wedstrijd na een eerste incident vijftien minuten stilgelegd. Mocht het een tweede keer gebeuren, wordt het duel definitief gestaakt.