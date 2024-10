SC Heerenveen wordt op tijd wakker en voorkomt bekerblamage tegen dapper IJsselmeervogels

SC Heerenveen is dinsdag ontsnapt aan een blamage in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Robin van Persie keek tegen een 2-1 achterstand aan tegen IJsselmeervogels, maar wist alsnog met 2-3 te winnen in Spakenburg. Fortuna Sittard kende eveneens een valse start, maar richtte zich op tijd op en wist alsnog te zegevieren op bezoek bij De Treffers. FC Dordrecht blameerde zich op bezoek in Noordwijk en ligt nu al uit de beker.

IJsselmeervogels - Heerenveen 2-3



IJsselmeervogels begon thuis op De Westmaat goed tegen SC Heerenveen. De amateurclub kreeg de eerste grote kans. Een voorzet vanaf links werd net naast gekopt door Jim Beers.



Na een 0-0 ruststand was het Heerenveen dat beter uit de kleedkamer kwam. Jacob Trenskow zette de Friezen op voorsprong: 0-1. IJsselmeervogels rechtte de rug en kwam via Björn van Gorkom op 1-1. Niet veel later ontplofte de Westmaat weer. Een verre voorzet van Marouane Afaker werd door Thomas Beekman knap raak gekopt: 2-1.



Voor de ploeg van Robin van Persie was het alle hens aan denk. Een slecht weggewerkte voorzet werd een prooi voor Ion Nicolaescu, die heerlijk binnen schoot: 2-2. Niet veel later was het Levi Smans die voor de beslissende 2-3 zorgde en Heerenveen liet ontsnappen.

Kolping Boys - FC Groningen 1-5



Na zes minuten spelen opende Stije Resink de score voor FC Groningen: 0-1. Kolping Boys hield echter lang stand en kwam in de tweede helft zelfs op gelijke hoogte. Joreno Mandjes kopte een vrije trap binnen: 1-1.

Groningen had niet lang nodig. Rui Mendes wist een voorzet binnen te lopen en zette de Groningers weer op voorsprong: 1-2. In de slotfase was het Thijs Oosting die de wedstrijd besliste met een hattrick.



De Treffers - Fortuna Sittard 1-4

De Treffers wist Fortuna Sittard in de eerste helft op 0-0 te houden. Even leken de Groesbekers op weg naar een stunt. Keeper Luuk Koopmans ging in de fout bij een ingooi en zag spits Tim Waterink profiteren: 1-0.



Daarna ging collega-keeper Niels Kornelis in de fout door een corner in zijn eigen goal te boksen: 1-1. Alessio da Cruz tikte acrobatisch een voorzet binnen en zette de bezoekers op voorsprong: 1-2. Vervolgens bepaalde Feyenoord-huurling Ezequiel Bullaude met twee treffers de stand op 1-4.



Excelsior - VVV Venlo 2-1



Excelsior kwam goed uit de startblokken. Na drie minuten spelen wist Jerroldino Berggraaf de openingstreffer te maken. VVV Venlo had niet lang nodig en zag Martijn Berden na achttien minuten voor de gelijkmaker tekenen.



Excelsior drong aan en was dicht bij de 2-1. Derensili Sanches Fernandes krulde zijn schot echter net naast. De Rotterdammers gingen uiteindelijk alsnog met de winst naar huis. Een voorzet vanaf rechts kwam via de kluts voor de voeten van Noah Naujoks die de winnende treffer maakte: 2-1.

ADO Den Haag - SC Cambuur 1-4

Een ideale start voor ADO in de bekerontmoeting met Cambuur. Lee Bonis werd in de twaalfde minuut onderuitgehaald in het strafschopgebied en benutte vervolgens zelf de penalty: 1-0. Nog voor rust poetsten de Friezen de vroeg verkregen achterstand weg. Rechtsback Sturla Ottesen kopte ongehinderd raak uit een corner. Slechts acht minuten later was het wederom Ottesen die doel trof vanuit een hoekschop van Cambuur. Mark Diemers krulde een kwartier voor tijd een vrije trap in het Haagse doel, terwijl Wiebe Kooistra de 1-4 aantekende. Cambuur stapte als verdiende winnaar van het veld in het Bingoal Stadium.

De Graafschap - TOP Oss 4-1

Ibrahim El Kadiri knalde De Graafschap na zeventien minuten op voorsprong met een harde knal in de kruising. TOP Oss knokte zich terug en kwam langszij via een benutte strafschop van Abel Stensrud. In de blessuretijd van de eerste helft herstelde De Graafschap de voorsprong, al was daar wel een eigen doelpunt van Xander Lambrix voor nodig. Slechts zes minuten na de hervatting kwam de thuisclub op 3-1: Youssef El Jebli bleef koel en schoot raak vanaf de strafschopstip. TOP Oss was nadien niet meer bij machte om het nog spannend te maken op De Vijverberg. Tristan van Gilst maakte de vierklapper ver in blessuretijd compleet.

Noordwijk - FC Dordrecht 2-1

De amateurs uit Noordwijk hielden knap stand tegen FC Dordrecht, dat maar weinig wist uit te richten in de bekerontmoeting op Sportpark Duinwetering. Het was na rust zelfs aan doelman Celton Biai te danken dat de Dordtse bezoekers niet tegen een achterstand aankeken. Het was Dordrecht dat een kwartier voor tijd de ban brak in Noordwijk: Jari Schuurman knalde raak met zijn eerste balcontact als invaller. Wat volgde waren vijftien ongelooflijke minuten. Nick van Staveren trok de stand gelijk in minuut 86, waarna Virgil Tjin-Asjoe de bekerstunt compleet maakte met de 2-1 in de 88ste minuut.

Rijnvogels - FC Eindhoven 0-7

FC Eindhoven was al bij rust klaar met Rijnvogels. Sven Blummel schoot al na zes minuten raak in de korte hoek, waarna een doelpuntenfestijn volgde. Daan Huisman verdubbelde de voorsprong na een vlotte aanval van de bezoekers. Bij de 0-3 was het weer Blummel die belangrijk was, al bleek het uiteindelijk te gaan om een eigen goal van Kevin Gomez-Nieto. Joey Sleegers bepaalde de ruststand vervolgens op 0-4. Kort na rust schoot diezelfde Sleegers raak uit een rebound. Rijnvogels was geknakt en kon in het restant van de tweede helft alleen nog maar de schade beperken, al viel wel opnieuw een eigen goal te noteren. Sven Simons maakte er in blessuretijd ook nog 0-7 van.