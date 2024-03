SC Heerenveen stijgt naar plek negen na zege op PEC; Tahiri boos om wissel

SC Heerenveen heeft zondagmiddag drie punten overgehouden aan het duel met PEC Zwolle. Anas Tahiri maakte vanaf de stip de 1-0, na rust gooide Pelle van Amersfoort het duel in het slot: 2-0. Heerenveen had met name in de tweede helft zijn handen vol aan PEC, maar het hield de nul en stijgt dankzij de zege naar plek negen. PEC staat dertiende.

Bij Heerenveen keerde Patrik Wålemark terug in de basis. De vleugelspeler moest de afgelopen twee wedstrijden nog missen wegens een blessure. Hussein Ali verhuisde naar de bank. PEC reisde aardig gehavend af naar Friesland. Zowel doelman Jasper Schendelaar als spelmaker Younes Namli moest verstek laten gaan. Mike Hauptmeijer was de vervanger van Schendelaar, terwijl Silvester van der Water voor het eerst sinds zijn winterse komst van SC Cambuur mocht starten.

Beide ploegen haalden bepaald niet hun hoogste niveau. PEC zakte in, terwijl Heerenveen moeite had om het spel te maken. Kansjes waren er wel voor de Friezen. Zo kreeg Van Amersfoort een goede mogelijkheid vanaf randje zestien na een fraai opgezette aanval. Het schot van de spits was net te zacht om het Hauptmeijer echt lastig te maken.

Ook het tweede kansje van Heerenveen was voor Van Amersfoort. Na een korte hoekschop belandde een voorzet vanaf links via een PEC-been bij de tweede paal, waar de 1.93 meter lange Van Amersfoort boven iedereen uittorende. De verdediging van de bezoekers slaagde er echter net in om Van Amersfoort dusdanig te hinderen, dat de kopbal naast ging. De spits schoot wel eenmaal raak, al deed hij dat na een overduidelijke handsbal.

0-0 leek de ruststand te worden, totdat Filip Krastev in de zestien van PEC een wilde tackle inzette op Osame Sahraoui. Arbiter Robin Hensgens twijfelde even, maar wees toch naar de stip. Tahiri, die al vroeg de geblesseerde Luuk Brouwers verving, koos de linkeronderhoek en dat pakte goed uit: 1-0. Wålemark kwam nog voor het rustsignaal dicht bij de tweede Friese treffer. De Zweed passeerde Krastev fraai en schoot met links een halve meter over.

PEC begon goed aan de tweede helft en nadat Van der Water net niet goed uitkwam om aan te leggen voor een schot, lukte Thomas Lam dat wel. De Fin wist Mickey van der Hart van dichtbij niet te passeren. De eerste kans van Heerenveen na rust kwam op naam van Ché Nunnely, die na een goede loopactie in het zijnet schoot.

De wedstrijd was bij vlagen spijkerhard. Zo kregen Sven van Beek en Oliver Braude geel voor onbesuisde tackles en ging ook Krastev op de bon. Heerenveen kwam halverwege de tweede helft op een dubbele voorsprong. Een slim balletje van Sahraoui leek bestemd voor Nunnely, maar het was Van Amersfoort die ermee vandoor ging. De aanvaller omspeelde Hauptmeijer en schoot binnen: 2-0.

PEC bleef het proberen en kwam dichtbij via Apostolos Vellios, die maar net naast schoot. Vlak daarna kreeg Tahiri de schijnwerpers op zich gericht. De invaller werd om tactische redenen vroegtijdig naar de kant gehaald en was daar bepaald niet van gediend. Tahiri maakte dat duidelijk met wegwerpgebaren, het wegtrappen van een voorwerp bij de bank en langdurig hoofdschudden.

Ook daarna bleef PEC nog aanzetten. Een schot van invaller Anthony Fontana werd knap gekeerd door Van der Hart, die even later tot zijn opluchting zag dat een bal op de bovenkant van de lat belandde. Heerenveen hield de nul en boekt zo dus een belangrijke zege met het oog op de play-offs.

