SC Heerenveen slaat toe en plukt groot talent weg uit de Keuken Kampioen Divisie

Levi Smans nadert een transfer naar sc Heerenveen, zo schrijven Voetbal International en de Leeuwarder Courant donderdagavond. De spelmaker van VVV-Venlo moet na Sam Kersten de tweede zomeraanwinst van de Friezen worden.

Smans, die nog tot medio 2025 vastligt in De Koel, is dit seizoen één van de absolute smaakmakers in het team van trainer Rick Kruys. De 21-jarige rechtspoot zou volgens de Leeuwarder Courant tussen de drie en vier ton moeten kosten.

Heerenveen en VVV naderen een akkoord over de talentvolle rechtspoot, die dit seizoen in 34 Keuken Kampioen Divisie-duels goed was voor 9 treffers en 6 assists.

Het talent van Smans is niet onopgemerkt gebleven. De Roermonder werd nog geen week geleden uitgeroepen tot Beste Talent van de afgelopen periode in de Keuken Kampioen Divisie.

Genoeg voor een plek bij de play-offs voor VVV waren de doelpunten en assists van Smans overigens niet. De Venlonaren staan teleurstellend twaalfde en met nog één duel te gaan is deelname aan de play-offs definitief uit zicht geraakt.

Smans, die kon kiezen uit meerdere clubs maar bewust opteert voor een overstap naar Heerenveen, werkt volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk onder trainer Robin van Persie. De voormalig topspits wordt naar alle waarschijnlijkheid de opvolger van Kees van Wonderen.

Kersten

Smans wordt na Sam Kersten de tweede zomeraanwinst van Heerenveen. Begin april bevestigde PEC al dat de centrumverdediger na dit seizoen actief is in het Abe Lenstra Stadion. "De periode hier in Zwolle zal ik gelukkig nooit vergeten. Ik kijk met heel veel plezier terug en wil iedereen bedanken voor de support", zei Kersten destijds onder meer op de clubwebsite van. Kersten tekende voor drie jaar met een optie op nog een seizoen.