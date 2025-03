SC Heerenveen presenteert de opvolger van Robin van Persie: 'Enorm trots om hier terug te keren'

SC Heerenveen heeft Robin Veldman aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, zo bevestigen de Friezen via de officiële kanalen. De 39-jarige oefenmeester komt over van Club Brugge, waar hij de leiding had over de beloftenploeg. Veldman tekent een contract tot medio 2027 in Friesland.

De trainer werkte eerder al jaren bij Heerenveen. Hij begon er in 2006 als stagiair in de jeugdopleiding en zou er elf seizoenen blijven. In 2017 vertrok hij naar de jeugdopleiding van Ajax, om vervolgens in 2021 aan de slag te gaan bij Jong Anderlecht. Veldman was later ook nog actief als interim- en assistent-trainer bij de Belgen.

Bij Queen’s Park in Schotland stond hij voor het eerst op eigen benen in het betaald voetbal. Veldman moest daar echter al na 21 wedstrijden en zes maanden vertrekken. De in Marknesse geboren coach werkte sinds vorig jaar maart bij Club Brugge.

"Ik ben enorm trots om hier terug te keren als hoofdtrainer”, laat Veldman optekenen. “Mijn jaren hier in de jeugdopleiding en mijn ervaringen in het buitenland waren een waardevolle leerschool. Het voelt dan ook echt bijzonder om nu deze stap te zetten. De club heeft een duidelijke visie en ambitie. Dat spreekt mij enorm aan.”

“Samen met de staf en spelers wil ik bouwen aan een team dat aantrekkelijk, herkenbaar en strijdvaardig voetbal speelt. Dat ik hier ben begonnen als stagiair en nu terugkeer als hoofdtrainer maakt voor mij de cirkel rond. Ik kan dan ook niet wachten om mijn eerste wedstrijd als eindverantwoordelijke in het Abe Lenstra stadion te beleven", aldus de nieuwe trainer.

“De club heeft een duidelijke koers uitgezet voor de komende jaren”, laat technisch directeur Johan Hansma weten. “Om onze doelstellingen te behalen, hebben we voor de hoofdtrainerspositie een profielschets opgesteld. Ons doel was een trainer te vinden die past bij onze visie en zich daar aan wil committeren.”

“We hebben met meerdere kandidaten gesproken, waarbij doorslaggevend was wie onze kernwaarden onderschrijft en de club verder kan brengen. Met Robin denken we een trainer te hebben gevonden die uitstekend bij sc Heerenveen past."

"De gesprekken met Robin gingen over wat wij als club belangrijk vinden: de wil om te presteren, talentontwikkeling en lef in het spel. We willen herkenbaar en aantrekkelijk voetbal spelen, met een hoge intensiteit en energie. Het ontwikkelen van talent is een speerpunt, net als het terugbrengen van de clubcultuur met een innovatieve blik.”

“We zijn ervan overtuigd dat we samen met Robin onze korte- en langetermijndoelen kunnen behalen. Die weg zal hobbels kennen, met mooie momenten en teleurstellingen, maar als we elke dag beter willen worden, kunnen we daar komen. Die mentaliteit en cultuur gaan we samen neerzetten", aldus de td.