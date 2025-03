sc Heerenveen haalt met oude bekende opvolger van Robin van Persie binnen

sc Heerenveen heeft een geschikte opvolger van de naar Feyenoord vertrokken Robin van Persie gevonden, zo meldt Voetbal International donderdag. De Friezen nemen Robin Veldman per direct over van Club Brugge, waar hij als jeugdtrainer werkte. Naar verluidt wordt de deal vrijdag wereldkundig gemaakt.

Eind februari maakte Van Persie de overstap van Heerenveen naar Feyenoord, waar hij het gat vulde dat de ontslagen trainer Brian Priske achterliet. Henk Brugge stond sindsdien als interim-trainer voor de groep in het Abe Lenstra Stadion.

Brugge beschikt niet over de juiste papieren om meer dan vier wedstrijden hoofdtrainer te zijn in de Eredivisie, dus het was al bekend dat Heerenveen spoedig op zoek moest naar een andere coach. Veldman staat in het uitduel met FC Utrecht direct voor de groep.

Veldman was eerder al lang jeugdtrainer bij de Friezen. Hij vertrok in 2017 naar Ajax en ging vier jaar later naar Anderlecht, waar Veldman als interim-trainer kort de leiding had bij het eerste elftal.

Na een avontuur in Schotland, bij Queen's Park FC, kwam hij afgelopen zomer bij Club Brugge terecht. Daar traint hij Club NXT, de beloftenploeg die op het tweede niveau van België actief is.

De deal wordt volgens de berichtgeving van VI komende vrijdag gecompleteerd en hij zal op maandag voor het eerst de training leiden. De verwachting is dat Veldman een contract tot medio 2027 tekent.

Heerenveen bezet met 31 punten momenteel de tiende plaats in de Eredivisie. Met zeker zes concurrenten zal Veldman in de laatste acht wedstrijden strijden om een plek in de play-offs voor een ticket naar de Conference League.