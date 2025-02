sc Heerenveen en FC Twente zorgen voor waar spektakelstuk waar beide teams niet blij van worden

sc Heerenveen en FC Twente hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden in de Eredvisie. Lang zag het ernaar uit dat de Tukkers met tien man zouden gaan winnen, maar in de 93ste speelminuut kwamen de Friezen toch nog langszij: 3-3.

In de derde speelminuut ging het al mis voor sc Heerenveen, toen daan Rots de 0-1 aantekende. Marcus Linday gaf een verkeerde terugspeelbal op Sam Kersten, waardoor Rots op maat werd bediend. De buitenspeler bleef koel en maakte zijn tweede Eredivisie-treffer dit seizoen.

Twintig minuten later werd de voorsprong verdubbeld. Ditmaal kon Gustav Lagerbielke vogelvrij binnen uit een hoekschop. De centrale verdediger maakte de 0-2 voor FC Twente, dat vlak daarvoor nog wel ontsnapte aan de Friese gelijkmaker omdat doelman Lars Unnerstall in de fout ging.

Na een half uur spelen kwam Heerenveen volledig terug in de wedstrijd, want vrijwel direct na de rake kopbal van Milos Lukovic, die daarmee voor de 1-2 zorgde, kreeg Bas Kuipers een direct rode kaart van arbiter Jeroen Manschot.

Toen Espen van Ee in de 53ste speelminuut voor de gelijkmaker zorgde leek de weg open te liggen richting een overwinning, maar niets bleek minder waar. Nog geen tien minuten na de 2-2 wist Ricky van Wolfswinkel de 2-3 te noteren. Omdat Nikolai Hopland niet oplette en buitenspel ophief kreeg de spits van Twente de vrije doortocht naar het vijandige doel.

Twente dacht met een overwinning aan de haal te kunnen gaan, maar in de 93ste minuut kreeg de ploeg van Joseph Oosting toch nog het deksel op de neus. Een voorzet vanaf rechts werd door Unnerstall voor de voeten van Eser Gürbüz getikt, waarna de zeventienjarige aanvaller binnentikte: 3-3.

Twente bezet na 21 speelronden de zesde plek met 36 punten, terwijl Heerenveen na 22 duels tiende staat met 26 punten.