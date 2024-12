SC Heerenveen boekt na spectaculair slot in Tilburg eerste uitzege van het seizoen

SC Heerenveen heeft na een spectaculair slot weten af te rekenen met Willem II. Ion Nicolaescu tekende in de wedstrijd die lange tijd bijzonder matig was tien minuten voor tijd voor de 0-1. Een eigen goal van Mickey van der Hart leek een puntendeling op te leveren, maar in blessuretijd kopte Luuk Brouwers de Friezen naar hun eerste uitzege van het seizoen: 1-2. Heerenveen klimt over Willem II heen naar de tiende plaats. Willem II staat twaalfde.

De wedstrijd was lange tijd bepaalde geen visitekaartje voor de Eredivisie en dag begon in de eerste helft, waar het eerste gevaarlijke moment pas na twintig minuten te noteren viel. Denzel Hall trok de bal goed terug richting Levi Smans, die zijn aangeraakte inzet in het zijnet zag vliegen.

Heerenveen was de betere partij in het Koning Willem II Stadion, al lag ook het niveau van de uitploeg laag. Willem II was in aanvallend opzicht nog ongelukkiger.

Het eerste gevaar na rust van Tilburgse zijde kwam van de voet van Ringo Meerveld. De middenvelder sneed naar binnen en loste een venijnig schot, dat maar net naast het doel van Van der Hart vloog. Aan de overzijde schoot Ilias Sebaoui in het zijnet na goed voorbereidend werk van Alireza Jahanbakhsh.

Heerenveen werd die fase sterker en kreeg na een prima combinatie en fraaie schijnbeweging van Brouwers een nieuwe schietkans. Brouwers had tijd en ruimte, maar geraakte met zijn poging niet voorbij het lichaam van Raffael Behounek.



De veruit grootste kans van de tweede helft en de wedstrijd kwam op naam van Patrick Joosten. De spits werd in volledige vrijheid bereikt in de zestien en schoot van dichtbij tegen Van der Hart aan. Uit de rebound kreeg Jeremy Bokila zijn voet net niet achter de bal.

Aan de andere kant beging Rúnar Sigurgeirsson een overtreding in de zestien op Jahanbakhsh. De Friezen schreeuwden om een strafschop en arbiter Robin Hensgens werd naar het VAR-scherm geroepen. De bal ging op de stip en werd binnengeschoten door Nicolaescu: 0-1.

De wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende leek uiteindelijk ook geen winnaar te krijgen. Bokila kopte een scherpe voorzet tegen de paal en zag de bal via de rug van Van der Hart alsnog over de doellijn rollen: 1-1.

Het leek zodoende bij 1-1 te blijven, maar niet bleek minder waar. Ché Nunnely, ex-Willem II, zette scherp voor en zag Brouwers bij de tweede paal binnenknikken: 1-2.