Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Santiago Gimenez, die op speciale wijze afscheid neemt van stadionspeaker Peter Houtman.

Santiago Gimenez maakte in de laatste week van de winterse transferperiode voor een bedrag van minimaal 32 miljoen euro de overstap van Feyenoord naar AC Milan. Afgelopen weekend was hij al aanwezig in San Siro, toen hij aandachtig toeschouwer was bij de Milanese derby.

Toch zal Gimenez zijn tijd bij Feyenoord niet snel vergeten. In de podcast van supportersvereniging De Feijenoorder, Geluid van Zuid, heeft de Mexicaanse spits een hartverwarmende videoboodschap voor stadionspeaker Houtman.

“Hoi Peter, ik wil je graag bedanken voor alle support die je me hebt gegeven. In het bijzonder in het stadion, waar je een geweldige connectie had met de fans.” Vervolgens start Gimenez een liedje in voor Houtman, dat de stadionspeaker juist vaak voor Gimenez inzette in De Kuip.

Houtman geldt als een van de meest geliefde mensen bij Feyenoord. Eind vorige maand werd bekend dat hij na dit seizoen na 27 jaar afscheid neemt als stadionspeaker. Houtman lijdt aan Alzheimer en wil de laatste periode van zijn leven zo veel mogelijk doorbrengen met zijn vrouw.