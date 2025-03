Napoli is zondag geslaagd voor een op papier zware test. In het eigen Stadio Diego Armando Maradona wonnen i Partenopei met 2-1 van AC Milan, dat al na een minuut de openingstreffer van Matteo Politano moest slikken. Romelu Lukaku zorgde snel daarna voor de 2-0, voor Luka Jovic de eindstand bepaalde. Napoli herstelt het gat van drie punten naar koploper Inter, terwijl Milan op plek negen liefst negen punten verwijderd is van een Champions League-plek.

Aan de kant van Napoli vormde voormalig Ajacied David Neres de voorhoede met Lukaku en Politano, terwijl een andere speler met een Amsterdams verleden, Stanislav Lobotka, de lijnen moest uitzetten op het middenveld. Bij Milan was Tijjani Reijnders basisspeler in tegenstelling tot Gimenez, die Tammy Abraham de voorkeur zag krijgen. Ook Rafael Leão begon op de bank.

De wedstrijd kon haast niet beter beginnen voor Napoli. Aanvoerder Giovanni Di Lorenzo verstuurde een diepe pass naar Politano, die alle tijd kreeg van de Milan-defensie en daar optimaal van profiteerde met een harde knal in de rechterhoek: 1-0.

Na kansjes aan beide kanten sloeg Napoli opnieuw toe. Billy Gilmour sprintte richting de zestien en leek met zijn lichaamstaal een schot aan te kondigen, maar verraste alles en iedereen door met een slim passje op Lukaku te komen. De Belg draaide en besloot in de verre hoek: 2-0.

Gimenez viel in de 55ste minuut van de wedstrijd in en kreeg snel na zijn entree een enorme mogelijkheid. De Mexicaan zag veel ruimte voor zich toen hij in balbezit kwam rond de zestien van Napoli en besloot voor eigen succes te gaan in plaats van af te geven. De Mexicaan schoot jammerlijk over, tot frustratie van onder meer Leão.

Halverwege de tweede helft stuurde Leão Theo Hernández diep. De Fransman plantte zijn linkerbeen slim tussen de benen van invaller Philip Billing, die tot zijn grote onvrede een penalty tegen kreeg. Gimenez pakte zijn verantwoordelijkheid, maar faalde met een veel te zachte penalty in de handen van Alex Meret.

Milan gaf het ondanks die enorme tegenvaller niet op, en loste in de persoon van Strahinja Pavlovic een beduidend beter en harder schot. De centrumverdediger gaf zijn poging alleen niet genoeg richting mee, waardoor Meret Napoli kon redden.

De aansluitingstreffer viel alsnog en Milan liet zien dat voetbal heel makkelijk kan zijn. Hernández ging een één-tweetje aan, bezorgde de bal bij de tweede paal en Jovic rondde af: 2-1. Reijnders stelde enkele minuten later teleur door zijn vrije schietkans over het doel van Meret te werken. Dichter bij een resultaat kwam Milan niet meer.