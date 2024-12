Sander van der Eijk wordt afgemaakt: 'Mag hopen dat hij tot diep in maart niet meer terugkeert'

Sander van der Eijk heeft zich zondag niet populair gemaakt bij de fans van Go Ahead Eagles. De 33-jarige scheidsrechter stuurde Enric Llansana na negen minuten spelen van het veld en trok er na 95 minuten spelen nog twee minuten extra, extra tijd bij.

Llansana werd - kort nadat hij Go Ahead met een heerlijke poeier in de kruising op voorsprong had geschoten - vlak voor zijn eigen zestien ingespeeld. De controleur had echter een gretige FC Utrecht-middenvelder, zijnde Paxten Aaronson, in zijn nek hijgen.

De Amerikaan snoepte de bal af en ging daarbij naar de grond. Van der Eijk zag in de overtreding het ontnemen van een directe scoringskans in en bestrafte Llansana met een directe rode kaart. De Spanjaard leek echter de bal te spelen, waarna Aaronson over de middenvelder heen buitelde.

Van der Eijk oordeelde anders en ook de videoscheidsrechter, Ingmar Oostrom, zag er geen foute waarneming van de dienstdoende arbiter in. In ondertal voetbalde Go Ahead zich naar een razendknappe 1-3 voorsprong en leek het tóch de driepunter te noteren.

Niets bleek echter minder waar. Invaller Adrian Blake verzorgde in minuut 88 de aansluitingstreffer, waarna Kowet vijf minuten blessuretijd moest overleven. Dat werden er plots echter zeven en met uitgerekend de allerlaatste trap van de wedstrijd maakte FC Utrecht via Blake gelijk: 3-3.

Die extra, extra tijd komt Van der Eijk op de nodige kritiek te staan. "Het gegoochel met extra tijd is wel apart", schrijft De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns op X. {De vierde man hield een bord met 5 minuten extra tijd omhoog en vervolgens maakt FC Utrecht in de 7e minuut van de extra tijd gelijk."

"Laatst bij PSV-Groningen waren er twee lange VAR-checks plus meerdere wissels en 3 minuten extra tijd", vervolgt hij. "Er is geen touw aan vast te knopen. Allemaal erg willekeurig hoe dit tot stand komt."

Kapteijns is niet de enige met vraagtekens. "De extra tijd is minimaal", slingert Tijmen van Wissing, verslaggever bij RTV Oost, op X. "Maar waar komen die twee minuten extra extra tijd vandaan? En dan moet je ook nog na zo'n middag respectvol blijven tegen Van der Eijk, die al begon met een in mijn ogen krankzinnige rode kaart."

Raymond Willemsen, sportjournalist bij De Gelderlander, pleit voor een flinke straf voor Van der Eijk en videoscheidsrechter Oostrom. "Van der Eijk en Van Oostrom. Dan kijk je nergens meer van op. Het is nog nooit zo slecht gesteld geweest de vaderlandse arbitrage."

"Ik mag aannemen dat Van der Eijk en Van Oostrom tot diep in maart niet meer terugkeren op de velden, meneer Van Meenen!", richt hij zich tot Raymond van Meenen, de nieuwe manager scheidsrechterszaken van de KNVB.