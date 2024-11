San Marino schrijft geschiedenis met promotie in Nations League na stuntzege

San Marino heeft maandagavond geschiedenis geschreven door te promoveren naar het C-niveau van de Nations League. Het land wist met 1-3 af te rekenen met Liechtenstein, waardoor groepswinst werkelijkheid werd.

San Marino moest lang wachten op een zege. Voor aanvang van de Nations League-campagne had het al twintig jaar lang niet meer weten te winnen. De laatste overwinning dateerde uit 2004, toen San Marino met 1-0 van Liechtenstein wist te winnen.

Op 5 september kon de vlag weer uit in het dwergstaatje. San Marino begon de Nations League namelijk met een verrassende 1-0 zege op Liechtenstein. Een dubbele ontmoeting met Gibraltar leverde een punt op. In oktober verloor San Marino met 1-0, en afgelopen vrijdag eindigde het treffen in een 1-1 gelijkspel.

De voetbaldwerg had daardoor maandagavond een overwinning tegen opnieuw Liechtenstein nodig om groepswinst af te dwingen. Zo’n zestig voetbalsupporters maakten de reis naar Liechtenstein in de hoop getuige te zijn van een stukje voetbalgeschiedenis. De Nederlander Maarten Elst was één van hen.

San Marino begon zwak en kwam op een 1-0 achterstand via Aron Sele. Na rust werd het voetbalsprookje echter werkelijkheid. Vanaf de aftrap zorgde Lorenzo Lazzari voor de gelijkmaker: 1-1.

Nicola Nanni benutte vervolgens een strafschop om het land op een 1-2 voorsprong te zetten. Alessandro Golinucci maakte aan alle spanning een einde door voor de 1-3 te tekenen. Voor San Marino is het de grootste overwinning ooit en de eerste uitoverwinning na 101 interlands op vreemde bodem.