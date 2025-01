Salaris van grootverdiener bij Ajax zorgt voor verbazing: 'Dat is bespottelijk'

Maarten Fontein is geschrokken van de financiële situatie in de Johan Cruijff ArenA. Dat laat de voormalig directeur van Ajax blijken in een interview met de NOS. Fontein reageert onder meer met stijgende verbazing op een gerucht over het salaris van Owen Wijndal in Amsterdam.

Trainer Francesco Farioli moest zijn selectie tijdens de winterstop in Nederland voorbereiden op de tweede seizoenshelft. De Italiaan gaf tijdens een persconferentie aan dat deze keuze deels is ingegeven door de financiële situatie van Ajax.

Fontein heeft een simpele verklaring voor het feit dat Ajax de hand op de knip moet houden. “Als je financieel een Champions League-jas blijft dragen, maar je boekt Europa League- of zelfs Conference League-resultaten, dan gaat het fout.”

De voormalig directeur haalt een specifiek voorbeeld aan. “De salarissen van álle spelers zijn de pan uitgerezen. Als ik dan ergens lees dat Owen Wijndal op 2,5 miljoen euro salaris per jaar zit, is dat natuurlijk bespottelijk.”

“Als Ajax vervolgens twee jaar geen Champions League voetbalt, kom je jezelf gigantisch tegen”, concludeert Fontein, die van mening is dat de jeugdopleiding weer de voorkeur moet krijgen boven aankopen.

Fontein sluit zijn verhaal dan ook af met een boodschap. “Geef eigen talent de kans. Dat is de levensader van de club. Het heeft gewoon tijd nodig, want het duurt denk ik echt nog wel twee of drie jaar.”

Ajax kocht Wijndal in de zomer van 2022 voor liefst 10 miljoen euro van AZ. De 25-jarige linksback tekende een vorstelijk contract tot medio 2027. Om die reden lukte het technisch directeur Alex Kroes tot op heden nog niet om Wijndal te slijten.