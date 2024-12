Salah zaait na masterclass nieuwe twijfel over zijn toekomst bij Liverpool

Mohamed Salah gaf zondag tegen West Ham United (0-5) een nieuwe masterclass. De sterspeler van Liverpool maakte zelf het derde doelpunt, maar zijn twee assists (op Cody Gakpo en Diogo Jota) waren waarschijnlijk nog mooier. "Ik ben heel blij met het resultaat", reageert Salah na afloop bij Sky Sports. "We scoorden vroeg en hadden daarna de volledige controle over de wedstrijd. Dat is het belangrijkst."

Het hoogtepunt van de wedstrijd was de assist van Salah op de 0-2 van Gakpo. "Het leek een beetje op de goal tegen Arsenal", zegt Salah. "Toen liet ik de bal lopen voor Darwin (Núñez, red.), nu voor Lucho (Luis Díaz, red.). Hij bezorgde de bal bij mij, daarna kon ik mijn assist geven op Cody. Slim spel van ons." Salah speelde bij zijn fantastische assist op Gakpo achtereenvolgens twee tegenstanders door de benen.

Salah geeft toe dat de panna die hij in zijn aanname maakte bij Konstantinos Mavropanos niet helemaal zo bedoeld was. "Ik wilde de bal gewoon naar binnen meenemen voor het schot. Ik had een beetje geluk hoe ik hem meekreeg." Daarna tikte Salah de bal door de benen van Max Kilman naar Gakpo. "Die tweede was wel bewust, de eerste niet."

Salah staat na achttien speelronden in de Premier League op het duizelingwekkende aantal van zeventien goals en dertien assists. De Egyptenaar is bezig aan zijn beste seizoen ooit, zo houdt de verslaggever van Sky Sports hem voor. "Niemand heeft ooit deze cijfers gehad in deze fase van het seizoen. Het zou je een Ballon d'Or kunnen opleveren", aldus de journalist.

"Het enige waar ik me mee bezig houd is kampioen worden met Liverpool", reageert Salah. "Dat is alles dat ik wil en waar al mijn focus op ligt. We zijn op de goede weg, maar er zijn andere hele goede teams in de race. We moeten nederig blijven."

Salah krijgt tot slot de inmiddels gebruikelijke vraag over zijn contractsituatie. Per 1 januari staat het de rechtsbuiten vrij om met andere clubs te praten over een transfervrije overgang in de zomer. "Hoop je de Liverpool-fans snel goed nieuws te kunnen brengen?", vraagt de verslaggever. "Daar zijn we ver van weg", zegt Salah.