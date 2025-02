De Raad van Commissarissen van Feyenoord vindt dat de club Erik ten Hag ‘in ieder geval moet benaderen voor de vacature van hoofdtrainer’, zo weet ESPN zaterdagmorgen te melden.

De voormalig trainer van Ajax en Manchester United werd in oktober ontslagen bij laatstgenoemde club en is dus momenteel werkloos. De RvC vindt dat Feyenoord het moet proberen onder het mom: ‘Niet geschoten is altijd mis.’



Ten Hag was eerder trainer in de Eredivisie bij FC Utrecht en Ajax. Met de Amsterdamse club werd hij drie keer kampioen van Nederland en legde hij twee keer beslag op de TOTO KNVB Beker. Ook reikte hij tot de halve finale van de Champions League.

Het lijkt er echter op dat Ten Hag niet op eventuele avances van Feyenoord in zal gaan. Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka schreef eerder deze week dat hij niet het idee heeft dat de Haaksberger zit te wachten op een terugkeer uit de Eredivisie.

Ook kreeg Ten Hag een flinke smak geld mee uit Engeland toen hij door Manchester United werd ontslagen. Hierdoor heeft Ten Hag ook geen haast om snel ergens aan de slag te gaan.

Zaterdagavond komt de Stadionclub in actie tegen NAC. In dat duel zal interim-trainer Pascal Bosschaart nog voor de groep staan. Hij wist afgelopen woensdag in de Champions League ook te winnen van AC Milan (1-0).

In het artikel van ESPN komen verder de namen van Mark van Bommel, Marino Pusic en Dick Schreuder voorbij. De RvC heeft een voorkeur voor Pusic, maar zijn club Shakhtar Donetsk ziet hem niet graag vertrekken.

Vrienden van Feyenoord zien daarentegen Van Bommel graag komen, maar de voormalig coach van onder meer PSV en VfL Wolfsburg staat er intern niet goed op bij de club.