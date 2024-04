RvC en bestuursraad Ajax ‘op ramkoers’ over Kroes; eerste reactie Van Praag

In de bestuursraad van Ajax lijkt een meerderheid voor de terugkeer van Alex Kroes als algemeen directeur te zijn, zo meldt De Telegraaf. Dat gaat tegen de wens in van de Raad van Commissarissen, die geen weg terug ziet voor Kroes. "Daarmee komen de bestuursraadsleden nog meer op ramkoers te liggen met de raad van commissarissen", schrijft De Telegraaf over de situatie.

Kroes werd geschorst door Ajax toen duidelijk werd dat hij aandelen van Ajax kocht met voorkennis. Vlak nadat intern bekend werd dat hij de nieuwe algemeen directeur zou worden, kocht Kroes nog meer aandelen in Ajax dan hij al had. Dat handelen met voorkennis, toen nog niet algemeen bekend was dat hij de nieuwe AD zou worden, is bij wet verboden.

RvC-voorzitter Michael van Praag liet al snel weten dat hij geen weg terugzag voor Kroes. "In het kader van openheid van zaken geven is het aan Alex zelf om volledig te zijn en te zeggen wanneer je de aandelen hebt gekocht. Maar dat is niet gebeurd", vertelde Van Praag tegenover de NOS. Van Praag sloot ook uit dat Kroes terug zou keren in zijn functie. "Het is onomkeerbaar."

De bestuursraad van Ajax treedt, met 73 procent van de aandelen, op als grootaandeelhouder van de club. Het Algemeen Dagblad meldde al dat het orgaan van de club de mogelijkheden onderzoekt om de straf van Kroes 'af te zwakken'. Nu meldt De Telegraaf dat 'een (ruime) meerderheid' voor de terugkeer van Kroes is.

Een betrokkene meldt tegenover De Telegraaf dat hij de straf voor Kroes 'buitenproportioneel' vindt. "Alsof hij de doodstraf krijgt voor door rood licht fietsen." De betrokkene bevestigt tevens dat Kroes binnenkort mogelijk een tweede kans krijgt.

Toekomst RvC

weet verder te melden dat een deel van de bestuursraad van mening is dat de RvC heeft gefaald in zijn taak om 'de meeste simpele vraag te stellen'. Daarmee doelt de krant op de uitgebleven vraag over Kroes' aandelenpakket en of hij die zou kunnen verkopen, voordat dat bezit bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moest worden aangemeld. Die scherpte mag van RvC-leden Georgette Schlick, Cees van Oevelen, Annette Mosman en later Van Praag en Leo van Wijk worden verwacht, vindt de bestuursraad.

De bestuursraad werd eerder ook al teleurgesteld door het gebrek aan controlerend vermogen van de RvC. Zo vindt de bestuursraad dat de RvC er niet in is geslaagd om zijn controlerende taak uit te voeren bij het transferbeleid voor directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die een spoor van vernieling achterliet met enorm hoge uitgaven en verdachte transferzaken.

"Van Mosman, Schlick en Van Oevelen willen de bestuursraadsleden op korte termijn sowieso af", schrijft De Telegraaf. "Nu Van Praag en Van Wijk zich achter hun collega-commissarissen lijken te scharen, wordt ook niet uitgesloten dat vijf van de zes RvC-leden de wacht wordt aangezegd. Alleen Danny Blind zou in dat geval kunnen blijven zitten."

"Op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die wordt uitgeschreven vanwege de zaak-Kroes én het KPMG-rapport over de mogelijke belangenverstrengeling van Mislintat bij transfers, kan het weleens vuurwerk worden", schijft De Telegraaf verder.

Van Praag

Bestuursraad-voorzitter Ernst Boekhorst, die Van Praag en Van Wijk binnenhaalde, lijkt de schorsing van Kroes te moeten afkeuren en eventueel de commissarissen de wacht te moeten aanzeggen. "In het geval van erevoorzitter Van Praag en erelid Van Wijk zou dat bijzonder pijnlijk zijn", aldus

De NOS onthulde vrijdag dat Van Praag honderd van zijn aandelen in Ajax nooit bij de AFM heeft gemeld. Die aandelen kocht hij in 1998 en had hij binnen twee weken aan moeten melden bij de AFM, maar dat is niet gebeurd. Van Praag spreekt tegenover De Telegraaf van een ’administratieve omissie'. "Het is wel aan de aandeelhouders en op de website gemeld. Dus ik heb het bezit ervan niet verzwegen”, aldus de RvC-voorzitter.

