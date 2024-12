Ruud van Nistelrooij wil Jong Oranje-international naar de Premier League halen

Ezechiel Banzuzi mag zich verheugen op belangstelling van Leicester City, zo meldt Voetbal International zaterdag. De club van manager Ruud van Nistelrooij heeft een 'forse aanbieding' neergelegd bij OH Leuven, de werkgever van de negentienjarige middenvelder van Jong Oranje. Banzuzi ligt bij de Belgische club vast tot medio 2026.

Banzuzi wordt gevolgd door diverse grote clubs uit Europese topcompetities. Ingewijden melden aan Voetbal International dat naast Leicester ook Brighton & Hove Albion in de markt is voor de 1.91 meter lange middenvelder. Het is afwachten of the Seagulls ook een bod gaan neerleggen in Leuven.

De door Leicester begeerde Banzuzi is sinds zijn overgang van NAC Breda naar Leuven in 2023 uitgegroeid tot een vaste waarde op het Belgische middenveld. De viervoudig international van Jong Oranje sloot zijn eerste seizoen in Leuven af met 40 wedstrijden. Bijna halverwege deze jaargang staat de teller op zeventien duels.

Banzuzi maakte vorige maand veel indruk op scouts uit de Premier League tijdens de oefeninterland tussen Jong Oranje en Jong Engeland, dat in 1-1 eindigde na een late gelijkmaker van Thom van Bergen. De middenvelder is fysiek sterk, heeft lengte en loopvermogen, waardoor hij een interessante optie is voor Engelse clubs. Daarnaast heeft Banzuzi reeds 128 wedstrijden als profvoetballer achter zijn naam.

Leicester, dat dezelfde eigenaar heeft als Leuven, is overtuigd van de kwaliteiten van Banzuzi en heeft een eerste bod gedaan. Naar verluidt verlangen de Belgen tussen de twaalf en vijftien miljoen euro voor Banzuzi, die ook wordt gevolgd door enkele clubs uit de Ligue 1.

Banzuzi beseft dat het onderhand tijd is om de stap hogerop te maken, na bijna anderhalf jaar in Leuven. De middenvelder kijkt wel goed naar het sportieve plaatje, want hij wil zich per se doorontwikkelen. Het Nederlands elftal halen is zijn ultieme doel.

NAC profiteert ook mee van een eventuele transfer van Banzuzi. Volgens welingelichte bronnen heeft de club uit Breda een doorverkooppercentage van 12,5 procent bedongen bij de transfer in de zomer van 2023.