Ruilt Joey Veerman PSV in voor Liverpool? Elfrink schept duidelijkheid

Liverpool is niet serieus in de markt voor Joey Veerman, zo verzekert clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad maandag. De middenvelder werd in de Engelse media genoemd als mogelijke aanwinst van de club van manager Arne Slot, maar PSV hoeft dus geen bod op Veerman te verwachten.

De Engelse journalist Jacque Talbot, die werkt voor onder meer The Guardian, liet eerder op maandag via X weten dat Veerman op het lijstje van Liverpool was verschenen. Slot zoekt een nummer 6 die mede de opbouw van zijn ploeg kan verzorgen en in dat kader werd de PSV'er genoemd.

Slot wil sowieso zijn middenveld versterken, daar Wataru Endo op weg lijkt richting de uitgang op Anfield. Liverpool sloeg onlangs een bod van veertien miljoen euro van Olympique Marseille op de Japanner af, maar dat wil niet zeggen dat Endo ook op Anfield blijft.

Elfrink komt enkele uren later met een reactie. "Veerman - Liverpool is slechts een gerucht. Net als vorige week Trabzonspor - Luuk de Jong. Tussen geen van de partijen is er op dit moment contact, is wat vanuit doorgaans betrouwbare hoek klinkt", zo laat de PSV-watcher maandag weten aan zijn volgers op X.

Reactie Veerman

-verslaggever Noa Vahle vroeg Veerman na de 2-1 zege van PSV op Valencia van zaterdag of hij bezig is geweest met een transfer. “Ik heb het vaker gezegd: je bent kampioen geworden met PSV, de beker gewonnen. Je hebt 2,5 hele mooie seizoenen gedraaid.”

“Uiteindelijk ben ik nog hier en speelt er op dit moment niets waarvan ik denk: dat zou ik graag willen. En waarvan PSV ook denkt dat het een mooi iets zou zijn. Dan ben ik nog altijd een trotse PSV-speler.”

“Uiteindelijk wil je als speler altijd uitgedaagd worden op een hoog niveau”, ging Veerman verder. “Dat heb je bij PSV in de Champions League natuurlijk ook. Zolang ik hier ben gaan we weer vol voor het kampioenschap. Dat heb ik afgelopen seizoen meegemaakt en dat was ook geweldig.”

