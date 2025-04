Ruben Amorim spreekt transferwens uit: 'Ik speel anders dan Erik ten Hag, dus zullen we...'

Ruben Amorim gaat de Premier League winnen met Manchester United, zo heeft hij gezegd in een exclusief interview met Sky Sports. De manager van Manchester United geeft aan dat hij niet weet wanneer het zal gebeuren, maar is ervan overtuigd dat het hem gaat lukken.

Manchester United staat momenteel dertiende in de Premier League. De ploeg van Amorim doet nog wel mee in de strijd om de Europa League, daar de ploeg het donderdag in de kwartfinale opneemt tegen Olympique Lyon.

Dinsdagavond verloren the Red Devils met 1-0 op bezoek bij Nottingham Forest, maar toch zag Amorim genoeg aanknopingspunten. “We spelen al veel vloeiender. "We creëren meer kansen en spelers beginnen hun takenpakket beter te begrijpen.”

De reden dat Amorim het tij op Old Trafford nog niet heeft weten te keren, heeft ook te maken met het feit dat hij slechts één aankoop heeft mogen doen: Patrick Dorgu. De komende transferperiode wordt dus een cruciale voor de recordkampioen.

"We moeten iets gaan laten zien. Dat staat niet ter discussie. We hebben tijd nodig om de competitie te winnen, maar we moeten na dit seizoen al veel verbeteren”, aldus Amorim. “Ik speel anders dan Erik ten Hag, dus zullen we spelers moeten halen die we nog niet hebben in het team.”

“Dat hoeft niet heel veel geld te kosten. Soms moet je goed scouten om een toptalent naar de club te halen”, gaat Amorim verder. De Portugese coach noemt vervolgens het voorbeeld van Ayden Heaven, die vorig seizoen voor slechts een miljoen euro werd overgenomen van Arsenal.

"We moeten Jason Wilcox (technisch directeur van Manchester United, red.) de eer geven”, is Amorim lovend over zijn collega. “Jason heeft het geweldig gedaan. Hij let op die details. Ayden is een jonge speler die hier aankomt, heel goed heeft gewerkt en daarna door wat blessures, kreeg hij de kans en toont hij veel kwaliteiten.”

Ten slotte wordt Amorim nog naar zijn toekomstplannen gevraagd, waarop hij duidelijk antwoord geeft. “Ik denk dat we in de toekomst kampioen kunnen worden. Het kan even duren, kijk maar naar de staat van de club, maar die druk wil ik wel op mezelf leggen.”

Zondagmiddag komt rivaal Manchester City op bezoek op Old Trafford. Eerder dit seizoen in het Etihad Stadium wist Amorim met Manchester United te winnen van the Citizens (1-2). De wedstrijd begint om 17.30 uur en is te zien bij Viaplay.