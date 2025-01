Rúben Amorim ongenadig hard voor één speler van Manchester United: 'Ik stel liever mijn keeperstrainer op dan...'

Rúben Amorim boekte zondagavond een voor hem zeldzame Premier League-overwinning met Manchester United. Fulham ging op het eigen Craven Cottage met 0-1 de boot in door een doeltreffend en van richting veranderd afstandsschot van Lisandro Martínez. Na afloop kon het Engelse journaille niet om een speler van United heen die níét op het veld stond.

Het lijkt misschien al een eeuwigheid geleden dat Erik ten Hag aan het roer stond op Old Trafford, maar het is nog geen drie maanden geleden dat Amorim het stokje van de Nederlander overnam. In november vorig jaar stapte de Portugees in bij United.

In zijn eerste weken in dienst maakte Amorim met regelmaat gebruik van de diensten van Marcus Rashford. Sterker nog, in zijn eerste zes wedstrijden deed de opvolger van Ten Hag steevast een beroep op de Engelse aanvaller.

Sinds halverwege december is Rashford volledig uit de gratie en speelde hij geen minuut meer. Aan het einde van die maand behoorde hij nog eenmaal tot de wedstrijdselectie, maar na de jaarwisseling gebeurde zelfs dat niet meer.

Een gebrekkig niveau op de training en een nalatige topsportmentaliteit geven Amorim daartoe reden, zo herhaalde de keuzeheer zondag na afloop van de zege op Fulham nog maar eens. "Waarom hij steeds niet bij de selectie zit heeft iedere keer dezelfde reden: de training."

"Het gaat om wat spelers doen op de training, in het leven, elke dag, ieder detail", antwoordt een stellige Amorim op de vraag of Rashford nog kan terugkeren in de wedstrijdselectie. "Als er niks verandert, verander ik niks."

"Het is hetzelfde voor elke speler: als je het maximale doet, als je de goede dingen laat zien, kunnen we elke speler gebruiken", deelt de oefenmeester een duidelijke boodschap aan de banneling, alvorens hij nog een stap verder gaat.

"Ik stel nog liever Jorge Vital (63-jarige keeperstrainer bij United, red.) op dan een speler die niet iedere dag het maximale geeft. Ik ga niets veranderen wat dat betreft", besluit Amorim.