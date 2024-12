Royston Drenthe kijkt vol ongeloof naar speler Sparta Praag voorafgaand aan duel met Feyenoord: 'Dit heb ik nog nooit gezien in m'n leven'

Royston Drenthe heeft zich verbaasd om Veljko Birmancevic. De middenvelder van Sparta Praag werd voorafgaand aan de wedstrijd tegen Feyenoord gefilmd terwijl hij met zijn blote voeten op het gras in De Kuip staat, terwijl het behoorlijk koud is in Rotterdam.

In de voorbeschouwing op Ziggo Sport krijgt analist Royston Drenthe de vraag of hij vroeger als voetballer rituelen had voor aanvang van een wedstrijd. “Ik zal je eerlijk zeggen… Het was week in week uit wel iets anders bij mij”, begint Drenthe.

“De ene keer luister je wat meer muziek dan de andere keer, de andere keer heb je het gevoel dat je mama moet bellen voor de wedstrijd. Maar echt een ritueel voor mezelf had ik denk ik niet. Ik had wel m’n eigen gekke dingetjes voor een wedstrijd, maar niet specifiek één ding.”

Vervolgens worden er beelden getoond van Birmancevic. Te zien is hoe de middenvelder voorafgaand aan de warming-up op zijn blote voeten en met zijn handen in zijn zakken op het veld staat, onder de sproeiers.

“Het is drie graden boven nul, de sproeiers staan aan, en meneer staat met de oortjes in, en de schoenen en sokken uit op het veld”, zegt presentator Wytse van der Goot vol ongeloof.

De beelden zorgen voor gelach bij Pierre van Hooijdonk en Drenthe. “We zien steeds meer, maar het wordt steeds gekker”, zegt eerstgenoemde.

Drenthe vult vol verbazing aan: “En hij staat ook gewoon echt onder die sproeiers alsof het niks is, alsof het niet koud is in Rotterdam. Man, man, man. Ik ben benieuwd wat zijn verhaal hierachter is. Dat meen ik serieus. Dit heb ik nog nooit gezien in m’n leven.”