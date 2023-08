Royal Antwerp gooit overwinning ondanks treffer Janssen in slotfase weg

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 22:49 • Lars Capiau • Laatste update: 23:01

Royal Antwerp heeft vrijdagavond punten verspeeld tegen OH Leuven. De ploeg van trainer Mark van Bommel speelde met 1-1 gelijk tegen de nummer tien van afgelopen jaargang en wist daarmee voor de tweede keer dit seizoen niet te winnen. Vincent Janssen leek zich lang tot matchwinner te kronen, maar in de slotfase bepaalde Richie Sagrado de eindstand op 1-1.

Aan Antwerpse zijde formeerde trainer Mark van Bommel precies dezelfde elf namen als in het met 6-0 gewonnen duel met KV Kortrijk. Hattrickheld van vorige week Janssen stond dus in de punt van de aanval, geflankeerd door Gyrano Kerk. Gastón Ávila, nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax, stond met onder andere ex-Ajacied Toby Alderweireld in de verdediging en op het middenveld ruimde Van Bommel weer een plekje in voor Jurgen Ekkelenkamp.

Dezelfde elf namen wisten in tegenstelling tot vorige week echter niet helemaal te overtuigen. Tien minuten voor rust kwam de beter spelende ploeg van Van Bommel nog wel op voorsprong. Janssen ontving de bal van Ritchie de Laet, ontdeed zich van zijn directe tegenstander en tekende aan voor al zijn vierde doelpunt van het seizoen.

?????? ???? ??????????! ????? Vincent Janssen doet het voor Royal Antwerp! ?? Een heerlijke poeier waarmee hij zijn ploeg helpt naar de voorsprong tegen Leuven ????#ZiggoSport #JupilerProLeague #OHLANT pic.twitter.com/fxwwlzic9k — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 18, 2023

Lang leek het genoeg voor de overwinning, maar Sagrado gooide in de slotfase roet in het eten. In de 82ste minuut kopte de negentienjarige Belg een corner van Thibault Vlietinck snoeihard tegen de touwen en bepaalde zo de eindstand op 1-1. Hamza Mendel ontving in de 87ste minuut een tweede gele kaart, waarop Antwerp nog flink aandrong. Het bleek voor de mannen van Van Bommel echter niet genoeg voor de drie punten.