Routinier van Ajax hangt voetbalschoenen na dit seizoen aan de wilgen

Remko Pasveer hangt zijn keepershandschoenen vermoedelijk na dit seizoen aan de wilgen, zo schrijft Voetbal International woensdagochtend. De veertigjarige routinier loopt in de zomer uit zijn contract bij Ajax en is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer.

Ajax staat komend seizoen voor een behoorlijke transformatie in de keepersgilde, zo beredeneert VI in een analyse. Alleen eerste doelman Diant Ramaj lijkt verzekerd van een plek in de Amsterdamse selectie in september.

Pasveer vertrekt sowieso in de zomer. Zijn aflopende verbintenis gaat niet verlengd te worden. "De doelman lijkt zijn handschoenen na een fraaie carrière aan de wilgen te hangen", weet het voetbalmedium.

Pasveer kende inderdaad een fraaie carrière. Het hoogtepunt van de carrière kende de sluitpost vermoedelijk in het seizoen 2021/22. Toen schitterde hij namens de recordkampioen in de Champions League en wist Ajax, zonder een punt te verspelen, de poulefase te winnen.

Er werd tweemaal afgerekend met Borussia Dortmund, Sporting Portugal en Besiktas. Vooral tegen de Duitsers maakte Pasveer grote indruk. Met enkele fenomenale reddingen was hij Erling Haaland die avond de baas.

Naast het aanstaande vertrek van Pasveer is ook een transfer van Géronimo Rulli zeer aannemelijk. Binnen de club wordt de Argentijn zeer gewaardeerd, schrijft VI, en mede daarom gunnen de Amsterdammers de goalie een overstap.

"Ondanks zijn status heeft Rulli zich zonder morren geschikt in zijn rol als reservedoelman, met slechts minuten in oefenduels of bij Jong Ajax. Ook zonder te spelen bleef hij zo van waarde, als een van de leiders in de groep. Nog een jaar op de reservebank is namelijk voor beide partijen onlogisch. Rulli wordt in mei 32 en Ajax is bereid mee te denken over een vertrek, ook omdat hij anders wel een heel prijzige bankzitter wordt."

Een, al dan niet tijdelijk, vertrek van Jay Gorter valt bovendien niet uit te sluiten. De jonge goalie, die onder Maurice Steijn nog een basisplaats had, kampt al enkele weken met een handblessure en lijkt door het aanblijven van Ramaj volgend jaar niet hoger te kunnen mikken dan een rol als tweede doelman.



