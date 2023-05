Rotterdamse rappers sneren naar Ajax-fans in kampioensnummer Feyenoord

Vrijdag, 12 mei 2023 om 08:10 • Laatste update: 09:53

Feyenoord pakt uit rondom het aankomende kampioenschap van de club. Wanneer de Rotterdammers zondag winnen van Go Ahead Eagles, is de zestiende landstitel een feit. Donderdagnacht kwam het nummer ‘Kameraden Voor het Leven’ uit, waarop onder meer bekende Rotterdamse rappers als Hef, Kevin, Ronnie Flex, ADF Samski en Emms (Broederliefde) te horen zijn. In het nummer tonen de artiesten hun liefde voor Feyenoord en de havenstad, maar wordt ook een kleine sneer uitgedeeld aan de fans van aartsrivaal Ajax.

Rapper Kevin, die in 2021 de meest gestreamde Nederlandse artiest was met 204 miljoen streams, lijkt zich in het nummer tot de fans van Ajax te richten. “Daar bij the other side zingen ze alleen als ze winnen, je weet de Kuip staat als vanouds op zijn grondvesten te trillen.” Kevin is al jarenlang seizoenkaarthouder bij Feyenoord en blijkt erg tevreden over de huidige gang van zaken in Rotterdam-Zuid. “Al mijn trust in de selectie en de technische staf, deze liefde stopt nooit en zit hier diep in mijn hart.” Kevin was als jeugdspeler actief bij stadgenoot Excelsior.

Feyenoord lijkt met het nummer te willen inspelen op de nieuwe generatie, daar de Rotterdamse rappers erg populair zijn onder de jeugd van tegenwoordig. Op sociale media zijn de meningen over het nummer afwisselend. De opbrengst van het nieuwe anthem gaat volledig naar de Feyenoord Foundation, die zich met behulp van sociaal-maatschappelijke programma’s inzet om levens te veranderen en bij te dragen aan een betere toekomst voor de supporters en inwoners van Rotterdam. De havenstad is nog altijd de armste stad van Nederland. Zo’n 18,5 procent van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Feyenoord draagt middels de foundation al jaren een steentje bij aan verbeteringen in de stad.